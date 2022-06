Grand Prix: Sebastian Vettel arrive avec un chandail anti-sables bitumineux

Partager







Le pilote automobile Sebastian Vettel est arrivé à la journée portes ouvertes du Grand Prix de Montréal habillé d'un chandail dénonçant l'exploitation des sables bitumineux au Canada.

«Arrêtez l'extraction des sables bitumineux – le crime climatique du Canada» pouvait-on lire sur son chandail à son arrivée sur le circuit Gilles-Villeneuve, jeudi.

Martin Chevalier / JdeM

Ce n'est pas la première fois qu'il se positionne contre les industries polluantes. En mai dernier, il avait confié remettre en question son métier de pilote qui demande à ce qu'il voyage partout dans le monde pour conduire des voitures et «dépenser du gaz».

«C'est ma passion de conduire une voiture. J'aime ça, et chaque fois que j'embarque dans une voiture, j'aime ça. Mais quand j'en sors, bien sûr, je me demande: est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire, parcourir le monde et gaspiller des ressources?» avait-il dit.

Au Grand Prix de Miami, il arborait un t-shirt avec la mention «Miami 2060 – premier Grand Prix sous l'eau – Agissez maintenant ou nagez plus tard» pour sensibiliser aux conséquences du changement climatique.

Les Grands Prix sont responsables de plus de 250 000 tonnes de gaz à effet de serre, annuellement, et sont sans cesse dénoncés par les groupes environnementaux.

Un allier de la communauté LGBTQIA+

Sebastian Vettel s'est aussi positionné comme un allier de la communauté LGBTQIA+ en arrivant sur son vélo aux couleurs de l'arc-en-ciel alors que Fierté Montréal bat son plein dans la métropole.

La vedette de l'écurie Aston Martin a souvent été vue arborant des accessoires aux couleurs de la fierté gaie, comme des chaussures, un masque, un chandail et un casque.