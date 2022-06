Top Gun: Maverick, le plus gros film de Tom Cruise, avec 800 millions $US au box-office mondial

Partager







Top Gun: Maverick passe à la vitesse supérieure au box-office et dépasse les 800 millions de dollars en recettes mondiales, devenant ainsi le film le plus lucratif de la carrière de Tom Cruise.

Selon Deadline, le total des profits mondiaux accumulés jusqu'à jeudi est de 806,4 millions de dollars. Ça représente 422,2 millions $US aux États-Unis et 384,2 millions $US au box-office international.

Ces résultats dépassent le dernier film le plus lucratif de la carrière de l’acteur, Mission: Impossible Fallout, qui avait amassé 791 millions $US.

Sortie le 27 mai, Maverick domine encore le box-office dans 23 pays et devient ainsi le film le plus lucratif de 2022, dépassant Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il ne serait pas étonnant que le film d'action de Tom Cruise fracasse désormais le milliard en revenus, selon Collider et Deadline.

