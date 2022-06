Une jeune Sherbrookoise combat son anxiété sociale sur TikTok

Partager







Sur TikTok, une jeune femme de Sherbrooke se lance des défis pour surmonter son anxiété sociale, qu’elle a développée durant la pandémie.

• À lire aussi: Jessica Prudencio raconte comment son diagnostic de TDAH a changé sa vie

Avant d’être confinée, comme tout le Québec, au printemps 2020, Marilou Octeau travaillait dans les bars. Puis, l’été dernier, lorsque la vie a commencé à reprendre, celle qui se considérait autrefois comme une personne «assez sociale» s'est mise à ressentir de l’anxiété à l'idée de côtoyer des gens.

«Je calculais ma vie et mes déplacements et les gens que je voyais», raconte la Sherbrookoise qui, avant de se rendre quelque part, se demandait systématiquement combien de gens s’y trouveraient. Elle s'inventait aussi des excuses pour éviter les rencontres sociales.

«Ce qui me trigger le plus, c’est l’inconnu, de ne pas savoir ce qui va arriver si je vais à un endroit seule, et si je vais à un endroit à une heure où il y a plein de monde», poursuit-elle.

Après en avoir discuté avec une psychologue, Marilou Octeau a compris qu’elle vivait de l’anxiété sociale.

L’anxiété sociale, qui affecterait 7% des Québécois, est une peur qui est associée à des activités sociales. La personne qui en souffre a du mal à accepter le regard des autres, craignant d’être rejetée, critiquée ou encore jugée, explique la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier.

«La personne appréhende beaucoup, mais, dans la réalité, les situations ne sont pas si menaçantes que ça», poursuit la psychologue. Une personne qui fait de l’anxiété sociale évite les situations sociales qu’elle perçoit comme angoissantes ou bien elle se les impose et les endure.

• À lire aussi: Les gars, les menstruations, ça vous concerne aussi

Des petits défis

Dans le but d’apaiser son anxiété, Marilou a élaboré, avec sa psychologue, une liste de situations qu’elle trouve anxiogènes et dans lesquelles elle doit se placer pour se sortir de sa zone de confort. Par exemple, aller manger, seule, au restaurant, visiter un nouveau café ou encore acheter des préservatifs à la pharmacie.

L’idée est d'y aller un défi à la fois. Et pour s’assurer de continuer à progresser, la jeune femme de 25 ans documente les défis qu’elle se lance et les partage sur TikTok, où elle est suivie par plus de 10 000 personnes.

• À lire aussi: Laissez Britney Spears partager des photos d'elle nue: elle en a le droit et ça ne vous regarde pas

Possible de s’en sortir?

Marilou Octeau est loin d’être la seule à avoir développé de l'anxiété sociale durant la pandémie, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier.

Photo courtoisie, Caroline Clouâtre Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier

«Certains étaient déjà inconfortables dans les relations interpersonnelles, et la pandémie, pour eux, c’était quand même rassurant quelque part», constate-t-elle.

Mais bonne nouvelle: peu importe votre niveau d’anxiété sociale et si elle s’est développée pendant la pandémie, il est possible de la vaincre.

«C’est comme un muscle, on doit l’entraîner, illustre la psychologue. Si je ne l’entraîne pas, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de muscle, ça veut juste dire que ça va prendre un certain temps avant de retrouver toute la force de ce muscle-là.»

C’est exactement ce que fait Marilou Octeau, elle s’entraîne, à son rythme, pour arriver à contrôler son anxiété sociale. Mais comme pour bien d’autres personnes dans sa situation, c’est un travail de longue haleine.

Malgré le chemin que Marilou a parcouru, son anxiété sociale demeure en effet bien présente, si bien qu’elle ne se verrait pas retourner travailler dans un bar.

Une vidéo qui pourrait vous intéresser: