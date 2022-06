Un chalet en A pour la parfaite immersion en nature à louer à Lac-Beauport

Partager







Le Aura, cet incroyable mini-chalet, s’inscrit dans les chalets de location offerts par Montagne Le Maelström.

À réserver autant pour des vacances d’hiver que des vacances d’été, ce chalet convient aux personnes qui aiment skier, la randonnée ou tout simplement relaxer en nature.

AIRBNB

Situé à plus de 520 mètres d’altitude, l’intérieur de ce chalet met l’accent sur une décoration contemporaine et minimaliste. Avec un grand belvédère, un spa et une abondance de lumière, on y retrouve toutes les commodités pour passer un beau séjour, malgré sa petite taille.

En effet, quatre voyageurs peuvent s’y installer confortablement.

AIRBNB

Au salon, vous trouverez un sofa-lit qui consiste en un troisième lit.

Eh oui, à l’étage deux lits sont aménagés dans une chambre ouverte, mais divisée par un pan de mur.

AIRBNB

Vous aurez la possibilité d'admirer les étoiles directement de la chambre à coucher. Les photos prises dans la chambre seront parfaites pour faire des jaloux sur Instagram.

Une salle de bain complète se trouve également dans le chalet.

AIRBNB

Voici l'endroit idéal pour se ressourcer, venir télétravailler ou passer des vacances en nature.

Le site offre également des cours de yoga et d'hypnose directement dans le chalet. Si vous êtes intéressés, simplement le mentionner aux hôtes.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de ce chalet.

À Lac-Beauport, ce ne sont pas les activités qui manquent. Le Relais, Sibéria Spa, cabanes à sucre, sentiers du moulin, marina et pourvoirie se trouvent à proximité.

La microbrasserie l’Archibald, la Buvette du Moulin et le restaurant CHEZ BOUB sont aussi des adresses à visiter si vous désirez vous gâter un peu.

C’est d’ailleurs dans la Baie de Beauport qu’aura lieu l’événement Cigale cet été. Il s’agit d’une expérience musique-bouffe-plage à la «vibe» californienne qui se tiendra les 6 et 7 août prochains.

Le AURA est disponible pour la location sur la plateforme Airbnb. Le prix d’une nuit varie selon la période souhaitée. Il vous coûtera 394$ par nuit pour un séjour en septembre 2022.

RÉSERVEZ ICI

