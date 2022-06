Voici où manger les meilleures poutines au Québec selon... vous!

Partager







De tous les plats qui caractérisent notre Belle Province, tout le monde s'entend pour dire que la poutine est cheffe de file.

Après la route des vins et la route des bières, voilà le temps de mettre le cap vers la route des poutines. Nous avons sondé nos lecteurs, il y a quelques semaines sur nos réseaux sociaux, afin de savoir où se trouve LA meilleure poutine au Québec (toutes régions confondues).

Plusieurs d'entre vous risquent de prendre la route cet été, et on vous encourage fortement à vous arrêter à ces «spots» pour savourer une bonne poutine bien grasse.

Voici donc les meilleurs endroits où manger de la poutine au Québec selon les lecteurs de Silo 57:

Les critiques et nos lecteurs sont unanimes: la poutine de chez La Poule Mouillée est tout simplement exceptionnelle. Chorizo, poulet portugais, fromage en grains frais et sauce brune honorent la tradition, mais avec une twist.

969, rue Rachel Est, Montréal

Tenu par Stefano Faita et Michele Forgione (Impasto, Gema), Chez Tousignant attire une clientèle de foodies qui souhaitent retrouver les classiques de casse-croûte québécois, mais préparés avec soin. Le décor de l’endroit transporte rapidement dans les années 50 et 60 grâce au travail du célèbre designer Zébulon Perron. La poutine est gourmande et préparée avec du fromage d’ici. Le tout est saupoudré par le fameux mélange d’épices Tousignant.

6956, rue Drolet, Montréal

Le Casse-Croûte du Vieux-Moulin sert des poutines depuis 1972. Les classiques de cantine québécoise y sont servis sans prétention, et c’est tout simplement délicieux.

240, rue Dupont, Pont-Rouge

Cette «Friterie de Luxe» du boulevard Saint-Laurent ne tient que quelques places assises à l’intérieur. L’endroit peut cependant se vanter d’y servir l’une des meilleures poutines à Montréal. Les frites ne sont pas trop épaisses et vous pouvez ajouter des champignons, des poivrons, des oignons et bien plus dans votre plat.

4177, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Un arrêt s’impose au Resto Grégoire pour goûter à la poutine qui fait la réputation de l’endroit. Sans chichis et chaleureux, cet établissement maîtrise l’art de la poutine en offrant des portions généreuses et un parfait équilibre entre le fromage, la sauce et les frites.

975, rue Saint-Jean-Baptiste, Mercier

N’ayez pas peur de la longue file qui orne l’entrée de cette institution à Montréal. L'attente en vaut la peine parce que la Banquise sert l'une des meilleures poutines en ville. Les véganes et les végétariens sont d’ailleurs bienvenus. La place est ouverte 24h. C’est parfait pour les munchies de fin de soirée où les soirées pique-nique au parc Lafontaine.

994, rue Rachel Est, Montréal

Véritable trésor du Plateau Mont-Royal, la réputation de Chez Claudette n’est plus à faire. L’endroit accueille une clientèle fidèle, mais aussi plusieurs touristes en été qui désirent goûter à une poutine exceptionnelle. Vous trouverez pas moins de 35 choix de poutines chez Claudette. Un indispensable!

31, avenue Laurier Est, Montréal

Vous étiez nombreux à recommander la Cantine de la gare à Rimouski. C’est leur fameuse poutine, préparée avec des frites maison, qui fait la renommée du restaurant. Si jamais vous passez dans le coin cet été, songez à essayer ce petit bijou d’adresse. Il y a d’ailleurs un service au volant.

2, rue Saint-Jean-Baptiste, Rimouski

Cette populaire fromagerie de Bromont abrite un restaurant qui s’occupe de faire du fromage frais du jour la vedette de ses plats. La poutine et la pizza sont tout simplement succulentes. Un arrêt s’impose si vous passez par là.

52, boulevard de Bromont, Bromont

Cette adresse est revenue souvent dans les réponses des lecteurs, et c’est sans surprise: la réputation de l’endroit attire les Américains et même les Ontariens à Beauharnois. C’est pour le délicieux amalgame de frites maison, fromage en grains et sauce brune maison que plusieurs bravent la route. La poutine se déguste sur les tables à pique-nique ou même dans le parc qui borde l’eau tout près.

41, rue St Laurent, Beauharnois

Plusieurs de nos lecteurs étaient unanimes: la meilleure poutine du Québec est servie au Resto du Village à Sainte-Catherine-de-Hatley. On s’y rend pour l’ambiance chaleureuse et les plats à très bons prix.

50-B, rue la Grande, Sainte-Catherine-de-Hatley

À Gatineau, le BBQ Shop est réputé pour ses viandes fumées et grillées. La poutine de l’endroit peut être surmontée d’une montagne de viande cuite au BBQ. C’est le paradis des carnivores.

315, boulevard Saint-Joseph, Gatineau

Ce restaurant de «comfort food» asiatique sert des poutines créatives. L’endroit se vante d’ailleurs d’être le seul endroit au monde où il est possible de manger de la pho ET de la poutine. La «Kim Cheesy» avec frites, fromages en grains, sauce ramen au cheddar fort épicée "Spicy Ramen Challenge", kimchi et sauce aigre-douce maison et la Sate Drip avec sauce Sate "That Drip Sauce", labneh, zeste de lime, chutney d'ananas, basilic, chips de piments, poulet ou tofu popcorn, frites, fromage en grains et sauce brune sont tout simplement délicieuses.

1335, rue Beaubien Est, Montréal

Les personnes qui ont fait mention de la poutine de chez Le Boucan, un smokehouse réputé, ont précisé que la poutine au porc effiloché était tout simplement exceptionnelle.

1886, rue Notre Dame Ouest, Montréal

La poutine de chez la Pataterie à Bedford est imbattable dans la région. Les visiteurs et les résidents se plaisent à s’arrêter en été pour déguster une bonne poutine préparée avec soin.

66, rue Cyr, Bedford

Depuis 1958, ce restaurant sert de délicieux classiques de casse-croûte, dont une poutine digne de mention. Gérard Patate compte désormais plusieurs succursales à Laval et dans les Laurentides.

Plusieurs adresses

Grouillant d'activité le Chez Louis Luncheonette est plus qu’un incontournable à Sherbrooke. Il suffit de goûter à l’excellente poutine pour en être convaincu.

Plusieurs adresses à Sherbrooke

Notez bien le nom de cette cantine parce qu’elle est portée dans le cœur de plusieurs. À Saint-Liboire, vous pouvez déguster une poutine authentique et sans prétention qui fera compétition à toutes les poutines que vous aurez goûtées auparavant. Une microbrasserie nommée Perspective vient d’ailleurs d’ouvrir tout près.

1655, rang Édouard, Saint-Liboire

