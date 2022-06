Grille de barbecue, bombonne de propane, ustensiles : est-ce que ça va dans le bac?

Partager







Vous venez enfin de nettoyer votre barbecue et vous vous demandez comment vous départir de votre vieille grille encrassée, votre bombonne de propane expirée et vos ustensiles rouillés de façon responsable? On répond à vos questions.

La première question à vous poser afin de savoir si ça va au bac est la suivante : est-ce un contenant un emballage ou un imprimé ?

Votre grille tout encrassée ne se qualifie donc pas. De plus, une grille c’est trop volumineux et lourd, ça pourrait briser des équipements au centre de tri. Pis encore, ça pourrait blesser un employé. Donc le bac de récupération n’est pas la bonne option. Pour vous en départir, il faut l’apporter à l’écocentre de votre municipalité.

Vous regardez la date sur votre bombonne de propane et constatez qu'elle est expirée. Vous devez la remplacer. Mais, quoi faire avec votre bombonne rendue en fin de vie ? C’est un contenant et c’est fait de métal, donc ça va au bac? Attention. Le contenu est aussi important que le contenant. Il pourrait rester des traces de gaz dans la bombonne, ce qui risque de causer un incendie ou même une explosion dans un centre de tri. Ça ne va pas au bac de récupération, jamais. La bombonne de propane entre dans la catégorie des résidus domestiques dangereux (RDD). Il faut donc consulter votre municipalité afin de connaître la bonne filière de récupération sécuritaire offerte chez vous.

Si vous devez changer la pile de votre allumeur à bouton poussoir, sachez que celle-ci est aussi considérée comme un RDD car elle peut causer des incendies pendant son transport ou au centre de tri. Vous pouvez accumuler vos piles dans un récipient en plastique rigide sans trous et les apporter à un écocentre. Il est aussi possible de trouver d’autres points de dépôt à l’aide de l’outil en ligne d’Appel à recycler.

AgenceQMI

Pour les accessoires comme une spatule, un grattoir ou une pince en fin de vie, ce ne sont pas des contenants, des emballages ou des imprimés, donc ça ne va pas dans le bac non plus. Le mieux est de les apporter à l'écocentre ou de les jeter à la poubelle s'ils ne présentent pas de danger de blessure.

La housse, même si elle emballe une partie du barbecue, n’est pas un emballage! Donc, ouste, à la poubelle!

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.