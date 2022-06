5 secrets révélés par Bianca et Jacob pendant leur «Truth or drink»

Partager







C’est bien connu, on en a toujours plus à dire lorsqu’on est en boisson!

Réunis avec le youtubeur Rémi Desgagnés pour un «Truth or drink», Bianca et Jacob de l’île de l’amour ont révélé quelques secrets qui nous ont grandement surpris.

Depuis leur sortie de l’aventure, beaucoup de rumeurs circulent sur l’état de leur relation. Est-ce qu’ils sont finalement ensemble? Ça, on ne sait pas (officiellement), mais on a appris des choses encore plus surprenantes dans cette entrevue remplie de boisson.

Voici 5 choses qu'on a apprises dans la vidéo:

1. Bianca a fait le sexe avec un Insulaire et ce n’est pas Jacob

Elle a dit qu’il y avait eu de l’action sous la couverture, mais elle dit aussi que ce n’est pas avec Jacob. Disons qu’on peut facilement identifier avec qui Bibi aurait fait des coquineries.

2. Jacob ne se sent pas comme le «deuxième choix» de Bianca

«Je savais très bien que son coup de foudre avec Derek était plus physique qu’autre chose. Je lui ai dit d’aller explorer sa connexion jusqu’au bout. Au moins elle s’est rendu compte qu’elle avait fait une erreur au moment où je suis partie et non au moment où elle a vu les émissions. Ça aurait été différent», dit-il.

3. Derek serait peut-être en fréquentation avec Camille (et non Jade?)

«On les a vus dans un live ensemble et Camille était à Québec [où Derek habite]. Moi, je suis surpris. Pendant Casa Amor, il ne nous a jamais parlé d’elle, mais bon, on est content pour eux», lancent Jacob et Bianca.

4. La finale de la saison a été un moment clé de leurs retrouvailles

«Lorsque Mathieu et Amanda ont gagné, il m’a pris dans ses bras et m’a dit que Bianca pensait encore à moi. Quand j’ai fait mon câlin à Bibi, on a su qu’on allait recommencer à se voir», explique Jacob.

5. Bianca est restée dans l’aventure même si elle savait déjà que Derek n’était pas le bon

«Je ne veux pas dire que j’ai joué le jeu, mais je n’ai absolument rien ressenti lorsqu’il m’a fait sa déclaration d’amour et j’avais beaucoup de peine que Jacob ne soit pas là. Je savais que ça n’allait pas marcher, mais j’étais déjà là. Je me suis forcée», avoue la blonde de Gatineau.

Le duo nous a suggéré de rester à l’affût des réseaux sociaux, on pourrait avoir certaines révélations prochainement...

Qui d’autres est prêt à tomber en bas de sa chaise en apprenant qu’ils sont officiellement en couple?

