Selon la science, Amber Heard a le plus beau visage du monde

Depuis son combat juridique qui l’a opposée à Johnny Depp, Amber Heard a été le sujet de moqueries cruelles et souvent même dégueulasses de la part des fans de son ex conjoint.

En plus de son intégrité et de son honnêteté, son apparence physique a aussi été la cible de nombreux trolls en ligne.

Cependant, selon un scientifique, Mme Heard aurait le plus beau visage du monde.

Le docteur Julian De Silva du Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery de Londres a fait cette découverte en utilisant une technique de face-mapping pour mesurer les proportions des yeux, du nez, des lèvres et du menton.

Ensuite, il s’est fié au Greek Golden Ratio of Beauty, qui est de 1.618, et l’a comparé aux données amassées en analysant les visages de nombreuses célébrités.

Ça semble être une façon très compliquée de calculer quelque chose qui est censé être subjectif...

Selon les trouvailles du scientifique, Amber Heard est la personne ayant le visage le plus près d’être parfait. Elle atteint les standards de la perfection à 91,98%.

L’étude mesure entre autres la symétrie et l’espace entre les différents éléments du visage.

Selon la même étude, Kim Kardashian a les plus beaux sourcils du monde, Scarlett Johansson les plus beaux yeux et Emily Ratajkowski les plus belles lèvres.

«Le ratio de 1.618 a longtemps été considéré comme l’idéal de beauté, mais aujourd’hui, avec la nouvelle technologie, on peut calculer comment ça s’applique aux vraies femmes», a commenté De Silva.

Selon l’expert, pour créer le visage parfait, on prendrait le nez de Amber Heard, les sourcils de Kim K, les yeux de Scarlett Johansson, la forme du visage de Rihanna, les lèvres d’Emily Ratajkowski et le front de Kate Moss.

Ici au Sac de chips, on croit que la perfection n’existe pas, et que toutes les femmes sont belles.

