Un condo dans Saint-Roch parfait pour les amants de la ville à vendre pour 419 000$

Partager







Vous tomberez sous le charme de cette demeure du quartier Saint-Roch à Québec, qui surprend grâce à sa chaleur unique et son jardin caché derrière la façade.

Via Capitale / Jimmy Doyon & Mickael Anselin

La construction de 1945 en ville est dotée d'une cour intime à l'abri des regards.

En entrant dans l'espace principal, on est surpris par la fenestration abondante qui confère beaucoup de lumière naturelle.

L'aire de vie s'étend sur deux paliers. On y trouve un espace salle à manger, un salon et un coin lecture invitant. Le mélange de bois et de briques de couleurs chaudes donne le ton.

Via Capitale / Jimmy Doyon & Mickael Anselin

Au bas du petit escalier, on se retrouve dans la cuisine ouverte avec comptoir-lunch.

Le condo est muni de deux chambres de grandes dimensions, offrant suffisamment d'espace pour de grands lits et l'aménagement de bureaux.

Via Capitale / Jimmy Doyon & Mickael Anselin

La demeure de 1240 pieds carrés est complétée d'une salle de bain avec une grande douche et un bain sur pieds, ainsi que d'un vestibule permettant du rangement.

Via Capitale / Jimmy Doyon & Mickael Anselin

Le clou de la visite est certainement le jardin, dans la cour du bâtiment. L'aménagement verdoyant donne envie d'y passer des heures à relaxer.

Via Capitale / Jimmy Doyon & Mickael Anselin

Ce condo de ville inclue un espace de stationnement privé, et il est parfait pour le mode de vie urbain.

La propriété est à vendre au coût de 419 000$ par Jimmy Doyon et Mickael Anselin chez Via Capitale.

Voyez ces autres propriétés sur le marché:

s