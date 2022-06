15 choses moins compliquées à obtenir qu’un passeport canadien en 2022

Partager







C’est la débandade aux bureaux des passeports du Canada depuis quelques semaines alors que le temps d’attente pour avoir son document de voyage n’a plus de bon sens. Les gens campent dehors pour tenter de parler à un fonctionnaire le lendemain, les imprimantes se brisent: on se croirait à l’urgence de n’importe quel hôpital du Québec.

Même Marie-Claude Barrette a couru après Yves Poirier en direct pour lui expliquer l’ampleur de la catastrophe.

C’est pas compliqué, tout est moins long et moins compliqué qu’obtenir son passeport.

Voici une liste de 15 choses plus facile à avoir que son petit feuillet unifolié:

1. Une place de stationnement sur le Plateau Mont-Royal

MÉLANIE COLLEU/24 HEURES/AGENCE QMI

2. Une place en garderie

Photo d'archives

3. La Covid-19 même après une 6e dose

Joël Lemay / Agence QMI

4. Une maison à prix abordable

Joël Lemay / Agence QMI

5. Un prix Gémeaux

Photo courtoisie

6. L’indépendance du Québec

Photo d'archives

7. Des preuves du racisme systémique

8. Un couple qui reste ensemble plus que deux semaines après l’île de l’amour

Photo Martin Alarie

9. Une équipe de la LNH à Québec

DANIEL MALLARD/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

10. Une place de concurrent à The Price is Right

11. Une insulte personnalisée de Guy A. Lepage sur Twitter

Joël Lemay / Agence QMI

12. Le décès de la reine Élisabeth II

Photo d'archives, AFP

13. Une voiture neuve avant 2034

14. Une semaine sans heures supplémentaires dans le réseau de la santé

15. Le retour de Lance et comptes

Photo d'archives

Bonne chance à vous.

