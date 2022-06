Chris Evans se verrait plutôt en Johnny Storm qu’en Captain America

Partager







Chris Evans serait plus enclin à reprendre son rôle de Johnny Storm, des Quatre Fantastiques, que celui de Captain America.

Si l’acteur est surtout connu pour son rôle de Steve Rogers/Capitaine America dans l’univers Marvel Cinematic (MCU), il a fait ses premières armes dans les films de superhéros avec Les Quatre Fantastiques de 2005 et la suite de 2007, Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’argent, films dans lesquels il interprétait Johnny Storm, alias la Torche humaine.

À la suite de l’acquisition de la Fox par Disney, un reboot des Quatre Fantastiques est en cours de développement dans le cadre du MCU, et Chris Evans adorerait jouer à nouveau Johnny.

«Mon Dieu, ce ne serait pas génial?» a-t-il déclaré à MTV News, en poursuivant: «Non, personne n’est jamais venu me voir à ce sujet. Bon, je n’ai plus exactement la même apparence. C’était il y a 15, presque 20 ans. Oh! mon Dieu! je suis vieux. Mais j’aime vraiment ce personnage.»

Chris Evans a expliqué qu’un retour en tant que Johnny Storm serait «plus facile à vendre» qu'un retour en tant que Captain America, car il est satisfait de l’histoire de ce dernier, qui s’est terminée avec Avengers: Endgame, en 2019, tandis que Johnny Storm n’a pas eu son heure de gloire.

«J’adorerais ça. Ce serait en fait plus facile à vendre, pour moi, que de revenir en tant que Cap. Cap est si précieux pour moi. Et vous savez, je ne veux presque pas perturber la belle expérience que cela a été. Mais Johnny Storm, j’ai l’impression qu'il n’a pas vraiment eu sa chance. C’était avant que Marvel ne trouve vraiment ses marques. Donc, j’ai adoré ce rôle et... qui sait?»

Fin 2020, il avait été annoncé que Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man: No Way Home réaliserait le reboot des Quatre Fantastiques. Il a cependant abandonné le projet plus tôt cette année. John Krasinski est récemment apparu dans le rôle Reed Richards, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais il reste à confirmer qu’il continuera à incarner le personnage dans le reboot.

