L’immense maison vide de Shea Weber est à vendre et elle coûte 3,85 millions de dollars

Échangé aux Golden Knights de Vegas, Shea Weber a mis en vente sa maison de Candiac.



Le valeureux numéro 6, qui a tout donné lors de la croisade vers la coupe Stanley à l’été 2021, ne rejouera probablement plus jamais dans la LNH.

Son lourd contrat étant devenu un boulet pour l’organisation, le directeur général Kent Hughes a dû se résoudre à envoyer son capitaine sous d’autres cieux.

Cela signifie donc que Shea Weber n’a plus besoin de son gigantesque palais situé sur la rive-sud, à Candiac.

Il l’a donc mis en vente pour 3 850 000$.

Photos Centris.ca



La résidence est immense et elle est déjà vide, ce qui donne une impression assez intense d’immense vide.

Photos Centris.ca



Elle comporte 30 pièces, dont six chambres à coucher et cinq salles de bain.

Photos Centris.ca

Il y a évidemment une piscine intérieure (qui semble étrangement un peu petite).

Photos Centris.ca

Il y a un très gros BBQ en acier inoxydable qui ne semble pas être de marque Weber.

Photos Centris.ca

Il y a une mystérieuse petite porte dans une pièce aux dimensions angoissantes.

Photos Centris.ca





Et il y a une salle des machines qui fait rêver tous ceux qui aiment les appareils qu’on ne retrouve pas dans des maisons normales.

Photos Centris.ca





Dans la fiche de la maison, on peut lire: «Absolument rien n'a été épargné pour permettre une vie de famille des plus agréables. Spectaculaire la décrit parfaitement!!!»



C’est quand même assez vrai, mais on trouve que cela ne met pas assez l’emphase sur la mystérieuse petite porte dans une pièce aux dimensions angoissantes.

Pour voir davantage de photos, consultez la fiche de la maison sur Centris ou regardez le diaporama ci-haut!

