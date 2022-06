Super Mario: le film complété à 75% selon le producteur

Partager







En entrevue avec Variety, le PDG d’Illumination et producteur du film de Super Mario, Chris Meledandri, a confirmé que l'œuvre cinématographique était désormais «aux trois quarts terminé».

Meledandri est aussi revenu sur la décision d’avoir demandé à Chris Pratt, plutôt que Charles Martinet, d'interpréter le plombier italien. «Chris a été choisi parce que nous pensions qu'il pouvait donner une excellente performance en tant que Mario», explique-t-il. «Et maintenant que nous avons fait environ 15 sessions d'enregistrement et que le film est terminé aux trois quarts, je [peux dire] que j'aime sa performance en tant que Mario ».

Considérant l’héritage italo-américain de Pratt, il n’est pas inquiet d’offenser les Italiens ou Italo-Américains. «Je pense que tout ira bien pour nous. Surtout parce que [Pratt] a donné une si bonne performance», dit Meledandri, confiant de son choix.

En avril dernier, Nintendo et Illumination ont repoussé la sortie du film de Super Mario de 2022 à 2023. La sortie du film est donc prévue le 7 avril en Amérique du Nord, et le 28 avril au Japon.

En plus de Chris Pratt, on pourra aussi entendre les voix de Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key et Seth Rogan.

