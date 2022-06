Un homme dans l’eau chaude après avoir reconnu Mia Khalifa lors de sa lune de miel

Partager







Mia Khalifa est une personnalité web qui a occupé plusieurs emplois. Cependant, quand la majorité des gens pensent à elle, c’est son ancienne carrière de vedette porno qui vient en tête.

Et c’est évidemment pour cette dernière raison qu’une TikTokeuse a été vraiment irritée quand son nouveau mari a reconnu la star en question dans un restaurant de Paris lors de leur lune de miel...

Le 12 juin dernier, @lyamariella a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir, visiblement de mauvaise humeur, en train de boire du vin. En légende, on peut lire: «Tu es à Paris en train de souper avec ton mari et il aperçoit Mia Khalifa, devient beaucoup trop excité et texte tous ses amis».

Tout cela signifie que l’homme a déjà écouté de la porno. Qu’il est très excité de reconnaître une pornstar. Vous l’aurez compris.

Mia Khalifa s’en mêle

La vidéo qui a été vue plus de trois millions de fois a généré plusieurs commentaires, dont un par Mia Khalifa elle-même.

«Bon, il te doit un Birkin», a écrit la femme de 29 ans.

Pour ceux qui n’ont jamais vu Sex and the City ou Gilmore Girls, «Birkin» est une marque de sacs à main qui coûtent cher. Très cher.

Au moins, le commentaire de Mme Khalifa n’est pas tombé dans l'oreille d’un sourd. Le lendemain, la femme a publié une nouvelle vidéo dans laquelle on peut voir que son époux lui a acheté le fameux sac.

Mais ce n’était pas tout. Devinez qui était là? MIA!

En effet, cette dernière a publié une vidéo sur son propre compte dans lequel on peut voir qu’elle était là au moment où l’homme a tenté de se faire pardonner avec le fameux sac.

Tout est bien qui finit bien.

Surtout pour la boutique qui a fait une vente de 12 000 dollars...

