Xbox Game Pass: FIFA 22, Far Cry 5 et Shadowrun Trilogy arrivent à la fin juin

Partager







Une petite sélection de jeux arrivera sur la Xbox Game Pass au cours des prochains jours.

• À lire aussi: Final Fantasy 7 Rebirth: la deuxième partie du «remake» arrivera à «l'hiver prochain» [VIDÉO]

• À lire aussi: Xbox et Bethesda: voici les plus grosses annonces de la présentation de dimanche [VIDÉOS]

Afin d’occuper les premiers jours des vacances d’été, Xbox a ajouté trois titres riches en histoire au catalogue de la Game Pass. On pourra donc essayer Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms et Naraka: Bladepoint, pour de longues heures de plaisir.

Xbox rappelle également que, depuis le 16 juin, on peut jouer à Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le nouveau jeu du studio montréalais Tribute Games, grâce à la Game Pass.

Voici donc tous les nouveaux titres qui arriveront sur le service de jeux sur demande au cours des prochains jours:

Dès aujourd’hui:

Shadowrun Trilogy (console et cloud)

Total War: Three Kingdoms (PC)

23 juin

FIFA 22 (console et PC) EA Play

Naraka: Bladepoint (cloud, console et PC)

1er juillet

Far Cry 5 (cloud, console et PC)

Jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 15 juin:

FIFA 20 (console et PC)

Jurassic World Evolution (console et cloud)

Last Stop (cloud, console et PC)

MotoGP 20 (cloud, console et PC)

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s