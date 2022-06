20% de rabais sur les manettes sans fil Xbox pour un temps limité

Partager







C’est le moment idéal pour s’équiper d’une nouvelle manette sans fil Xbox, puisqu’elle profite actuellement d’un excellent rabais.

Habituellement offertes à 74,99$, les manettes Xbox sont en vente à partir de 59,99$ chez Amazon pour un temps limité. Elles sont offertes en plusieurs choix de couleurs: Pink Special Edition, Aqua Shift, Carbon Black, Robot White et Shock Blue. La manette est compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Android et iOS.

Pour commander la manette sans fil Xbox Series X/S de Microsoft:

Manette Xbox Series X/S Compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Android et iOS. *Les prix peuvent changer sans préavis. à partir de 59,99 $ Amazon Canada

