Des ciné-concerts gratuits en plein air près de la SAT en juillet

La Société des arts technologiques (SAT), la Cinémathèque québécoise et le Partenariat du Quartier des spectacles collaborent pour offrir des ciné-concerts cet été.

Ces projections gratuites de films en plein air avec musique live auront lieu à la place de la Paix. Il s’agit du parc directement à côté de la SAT.

Quatre ciné-concerts sont à l’horaire, les 14, 15, 21 et 22 juillet prochains.

Chaque film sera accompagné d’une performance musicale où les artistes créeront en direct une nouvelle trame sonore. Ce seront vraiment des projections uniques!

Voici donc les films et les musiciens qui vous attendront:

14 juillet

Film: The Limits of Control, de Jim Jarmusch (2009)

Musique: Silicon Beats

Non sous-titré

15 juillet

Film: Level 5, de Chris Marker (1997)

Musique: Roger Tellier Craig + Jean Sebastien Truchy + Jonathan Parant

Sous-titres en anglais

21 juillet

Film: It Follows, de David Robert Mitchell (2014)

Musique: Janette King + Maryze

Sous-titres en français

22 juillet

Film: L'homme à la caméra, de Dziga Vertov (1929)

Musique: Ben Shemie

Non sous-titré

Chaque projection sera précédée de courts-métrages sélectionnés par la Cinémathèque québécoise.

Les séances commenceront à 20h et seront ouvertes à tous!

Ciné-concerts

14, 15, 21 et 22 juillet, dès 20h

Place de la Paix

Gratuit

