Voici la plus grande console Xbox Series X fonctionnelle au monde [VIDÉO]

Connu pour avoir créé la plus grande Nintendo Switch au monde, le youtubeur Michael Pick revient avec un tout nouveau projet plus grand que nature qui lui a valu un record Guinness.

Si vous pensiez que la Xbox Series X n’était pas déjà assez grosse, vous n’avez rien vu. Pick s’est donc lancé un défi de taille et a construit une console Xbox Series X fonctionnelle aussi grosse qu’un réfrigérateur.

Détenant le record Guinness de la plus grande console Xbox au monde, la console monstrueuse mesure 6,28 pieds (2,54 m) de haut, 3,41 pieds (1,96 m) de large et pèse plus de 250 livres, soit plus de 113 kg.

Comment la console géante a été créé?

Dans sa vidéo, Pick a documenté le processus de la construction de ce mastodonte. La console est composée de bois et d’éléments imprimés en 3D. Elle est fidèle à l’objet original jusqu’à la courbature du dessus. Elle utilise une console Xbox régulière à l’intérieur et chaque bouton sur la console est fonctionnel. Une fois appuyé, le bouton envoie une commande à un contrôleur Arduino qui indique au moteur correspondant d’appuyer sur le même bouton sur la console régulière à l’intérieur.

Il a demandé à l’artiste ZHC de venir compléter la console avec un design personnalisé et la console a ensuite été donnée aux jeunes qui fréquentent le YMCA Youth and Teen Development Center d’Atlanta, en Géorgie.

Après la Nintendo Switch et la Xbox Series X, on se demande de quoi aurait l’air une version par Michael Pick de la gigantesque PlayStation 5. À suivre!

