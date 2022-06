Cette nouvelle microbrasserie de Boucherville sert une slush à la bière et vous devez l’essayer avant la fin de l’été

Partager







Avec la montée des «slochetails», ces slushs alcoolisées, voilà que la bière se joint à la fête, juste à temps pour la saison estivale.

C’est à la microbrasserie Toltèk de Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, que vous pourrez goûter à une INCROYABLE slush à la bière.

Préparées avec de la bière artisanale brassée sur place, les slushs à la bière sont offertes dans plusieurs saveurs. Les dernières saveurs ajoutées sont Slushy IPA et Smoothie Sour Slush.

Les gens qui aiment les bières sures se délectent du Smoothie Sour Slush. Avec des framboises, de la cerise, de la noix de coco et de la vanille, cette bière est à la fois surette, sucrée et crémeuse.

De son côté, la Slushy IPA rend honneur à la fameuse slush bleue de dépanneur, avec du bleuet, du citron vert et de la framboise bleue.

Les bières-slushs ont un taux d’alcool de 3%. Il n’y a pas meilleur «drink» pour profiter des beaux jours cet été.

Si jamais vous décidez de visiter la microbrasserie, sachez qu’on y offre aussi des bières jus, que l’on commence à voir de plus en plus. Ces bières sont fruitées à souhait, onctueuses, et proposent une texture plus épaisse. C’est à essayer!

L’endroit propose aussi une belle offre en nourriture. Nachos, pizzas, une assiette pogo (!!!), sandwichs, salades et bien plus figurent au menu.

L’endroit a d’ailleurs révisé son horaire d’été afin d’être ouvert les dimanches de 12h à 17h. C’est parfait pour combler une soif d’après-midi ou passer un moment entre amis après une bonne ride de vélo.

Toltèk Brasseur Artisan

55, boulevard de Mortagne, Boucherville

