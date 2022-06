Elle crée des Converse aux couleurs de Dans une galaxie près de chez vous et on en veut

Partager







On ne sait pas pour vous, mais nous on s’ennuie du capitaine Charles Patenaude et de l’équipage du Romano Fafard. Probablement toujours en route vers les confins de l’Univers, ça fait malheureusement trop longtemps qu’on ne les a pas vus.

Claude Legault nous avait taquiné un script d’un éventuel troisième film, mais depuis, pas de nouvelles...

En attendant le retour de nos voyageurs spatiaux préférés, une artiste de Montréal a créé une paire de souliers Converse aux couleurs de l’émission. Honnêtement, on en veut.

Emmanuelle Proulx dit avoir adoré la série pendant sa jeunesse et c’est ce qui lui a inspiré sa création pour l’humoriste Cédric St-Onge.

«DANS UNE GALAXIE PRÈS DE CHEZ VOUS, cet univers mythique de ma jeunesse, qui m’a tant fait rire avec son humour absurde et ses références “Full Québ”», a-t-elle expliqué sur Instagram.

Elle dit aussi ne pas savoir exactement combien de temps elle a mis sur son œuvre, mais l’artiste dit que son pinceau neuf du début est complètement fini. Une humble façon de dire «beaucoup de travail»!

On peut facilement reconnaître tous les personnages de la série et lire plusieurs citations classiques du capitaine Charles Patenaude.

On peut aussi admirer le Romano Fafard dans toute sa splendeur avec l’inscription «La Mission...», faisant référence à la réplique culte de Guy Jodoin.

Une œuvre digne des plus grands musées!

