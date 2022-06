Elliot Page raconte comment sa vie s'est améliorée depuis sa transition

Partager







Elliot Page a révélé que sa vie s'était considérablement améliorée depuis sa transition.

Apparaissant dans l'épisode de mardi du Late Night with Seth Meyers, il a discuté de son retour dans la série Netflix The Umbrella Academy.

• À lire aussi: Elliot Page partage un selfie torse nu et la toile adore

Après que l'acteur, qui s'est fait connaître en tant qu'Ellen Page, a révélé être transexuel fin 2020, le créateur Steve Blackman a décidé d'intégrer ce changement dans le scénario de la série.

Cette année, il a ainsi été annoncé que son personnage, Vanya Hargreeves, serait connu sous le nom de Viktor Hargreeves dans la troisième saison.

«Quand nous en avons parlé pour la première fois, (Steve) semblait vraiment enthousiaste à l'idée de l'intégrer dans la série, a déclaré la star. (J'ai réfléchi à) des moments très difficiles de ma vie, certaines luttes et obstacles et tout cela et je pense qu'en fin de compte, cela approfondit vraiment votre empathie. Je pense aux moments de ma vie où j'étais le plus mal à l'aise. Là où j'étais le moins bien, ce sont les moments où j'étais le plus en colère. Et j'étais le plus méchant avec moi-même ou moralisateur ou toutes ces choses. Cela a considérablement amélioré ma vie.»

• À lire aussi: Elliot Page pose en maillot de bain pour la première fois après sa transition

La troisième saison de The Umbrella Academy est disponible depuis le 22 juin.

Dans son interview, la star canadienne de 35 ans s'est adressée aux personnes qui ont un problème avec sa transition, mais a déclaré vouloir se concentrer uniquement sur les bonnes choses, plutôt que sur la négativité.

«Ce sur quoi je veux me concentrer en ce moment, et qui a été si extraordinaire, c'est le degré de joie que je ressens, le degré de présence que je ressens, je me sens comme je n'aurais vraiment jamais cru possible pendant très, très longtemps», a ajouté Elliot Page.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s