Le film Smile s’annonce terrifiant avec une première bande-annonce qui donne froid dans le dos

Partager







Il n’y a pas une semaine qui passe (ou presque) sans qu’une bande-annonce pour un film d’horreur quelconque soit partagée sur le Web. Ce qui est digne de mention, cependant, c’est lorsque ladite bande-annonce donne réellement froid dans le dos.

• À lire aussi: 24 films incontournables à voir cet été

• À lire aussi: Les meilleurs jeux vidéo d'horreur de tous les temps

C’est bel et bien le cas avec ce premier aperçu de Smile, réalisé par Parker Finn, à qui l’on doit pour le moment seulement deux courts-métrages. L’inexpérience du cinéaste ne transparaît toutefois pas à l’écran, tant ces premières images sont aussi percutantes que terrifiantes.

La prémisse du long-métrage, quant à elle, n’est pas moins sombre: après avoir été témoins de l’apparition d’une terrible entité, invisible aux yeux du reste du monde, des personnes sombrent dans la folie, puis meurent une semaine plus tard. Le tout, en abordant un très sinistre sourire!

Smile mettra notamment en vedette Sosie Bacon (oui, la fille de Kevin!), que l’on a pu récemment voir dans Mare of Easttown et As We See It, de même que Jessie T. Usher (The Boys), Kal Penn (la saga Harold & Kumar), Rob Morgan (Stranger Things) et Kyle Gallner (Scream, Veronica Mars).

Le (très prometteur) film d’horreur doit sortir en salle le 30 septembre prochain. Espérons que celui-ci soit à la hauteur de sa première bande-annonce!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s