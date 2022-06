Regé-Jean Page répond aux rumeurs de son retour dans Bridgerton

Partager







L'interprète du Duc d'Hastings, Regé-Jean Page, indique enfin si oui ou non il reviendra pour la saison trois de Bridgerton.

Après plusieurs semaines de spéculation et de rumeurs concernant le retour du personnage clé qui plaisait aux adeptes de la série, nous avons des réponses. Simon Basset, qu'on a vu avoir une relation passionnelle avec Daphne Bridgerton dans la première saison de la populaire série Netflix Bridgerton, ne reviendra pas à l'écran.

C'est Regé-Jean Page lui-même qui a nié les dires. C'est le journal britannique The Sun qui a laissé planer le doute du retour de son personnage, le Duc d'Hastings, mais tout cela serait faux.

C'est dans une publication Instagram qu'il a mis fin à ce mystère, en partageant une photo de Jonathan Bailey, interprète d'Anthony Bridgerton, et lui à la semaine de la mode de Milan.

On peut y lire ceci :

«Les gars sont de retour en ville.

(Non, je ne serai pas de retour dans la série en passant, le journal a inventé cela.)

Mais nous avons eu les meilleures, et les plus stylées, des retrouvailles depuis un moment avec de l'excellent café italien et du soleil.»

Voilà qui a le mérite d'être clair!

Chaque saison de Bridgerton se concentre sur une histoire d'amour. Après celle de Daphne et Simon ainsi que celle de Kate et Anthony, la saison trois se penchera sur l'histoire de Penelope et Colin.

