Une splendide maison moderne dans les bois à Eastman avec un spa creusé, à vendre à 599 000$

Cette maison construite en 1978 est un véritable bijou de modernité et profite d’une localisation de rêve à Eastman, dans les Cantons-de-l’Est.

En effet, la propriété est située sur un acre de terrain entouré d'érables et d'arbres matures. La maison est enveloppée d’une terrasse de 800 pieds carrés nouvellement construite. Un spa en béton et en céramique au même niveau se fond à merveille au reste du décor. C’est l’endroit parfait pour profiter des quatre saisons et pour se détendre en bonne compagnie.

À l’intérieur de la maison, vous serez rapidement épatés par l’aire ouverte ouverte qui se déploie sur deux étages. Au rez-de-chaussée, l’aire de vie est gâtée par la lumière naturelle grâce à de grandes portes-fenêtres orientées à l’est.

Au total, cette chaleureuse maison possède une superficie habitable de 1 550 pieds carrés avec trois chambres et deux salles de bain.

De son côté, la cuisine est équipée d'un comptoir de quartz et d'un grand îlot. Il y a une plaque de cuisson au gaz et tous les nouveaux électroménagers sont inclus avec la maison (réfrigérateur Samsung à porte française avec distributeur d'eau et de glace, lave-vaisselle Samsung, micro-ondes encastré, four Whirlpool et plaque de cuisson Whirlpool).

En fait, tous les meubles sont inclus dans la vente de la maison puisque les propriétaires actuels déménagent à l’étranger.

La salle de bain principale est munie d'un plancher chauffant en céramique, d'une toilette murale, d'une douche italienne en céramique et d'un bain séparé.

Des planchers de bois franc recouvrent les deux étages et de la céramique chauffante se trouve dans les deux salles de bain.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette maison!

Un joli escalier mène à un couloir spacieux qui comprend du rangement et une grande fenestration qui rend le deuxième étage aussi lumineux que le rez-de-chaussée.

La chambre principale communique avec une salle de bain et possède une pièce-penderie qui risque de plaire à plusieurs. Les deux autres chambres possèdent un grand garde-robe avec rangement.

La propriété se trouve à proximité de nombreux sentiers pédestres, pistes cyclables, pistes de ski de fond et de motoneige directement accessibles au bout de la rue. Le parc national du Mont-Orford est à 15 minutes seulement, Bromont à 25 minutes et Owl's Head à 30 minutes. C'est le paradis des sportifs!

La maison est à vendre par les propriétaires pour 599 000$.

