Pourquoi la bière vous donne-t-elle tant envie de faire pipi?

Lors de vos soirées arrosées, avez-vous remarqué que vous devez aller plus souvent au petit coin? Eh bien, alors que plusieurs Québécois s'apprêtent à célébrer la fête nationale en buvant quelques (plusieurs) bières, on vous explique pourquoi.

La faute du houblon

Vous connaissez sûrement l'expression «t’en bois une, t’en pisses cinq». Si la bière a cet effet sur vous, c'est à cause du houblon qui entre dans sa composition.

Voyez-vous, le houblon est une plante très diurétique. En plus de donner au moins 18 points au Scrabble, «diurétique» se dit d'une substance qui favorise l’élimination de l’eau par les reins et augmente les sécrétions urinaires.

AFP Un plant de houblon

C’est ce qui fait qu’une personne qui enchaîne les bières devient soudainement une «pisse-minute».

Notez que le café, le thé, les boissons gazeuses et le chocolat sont aussi diurétiques.

Ce n’est pas tout

Cependant le houblon n'est sans doute pas le seul responsable de vos arrêts fréquents aux toilettes chimiques des plaines d'Abraham!

La bière empêche également la production de vasopressine, une hormone antidiurétique présente dans le corps humain. Donc, plus vous buvez de cette eau-de-vie houblonnée, plus vous aurez envie de faire pipi, à cause du manque de vasopressine dans l’organisme.

PHOTO Délégation générale du Québec à Bruxelles via Facebook À Bruxelles, le 24 juin 2014, le célèbre Manneken Pis, habituellement nu, était vêtu de son habit du Québec pour célébrer la fête nationale du Québec.

La diminution de vasopressine – autre excellent mot pour une partie de Scrabble – influe sur la concentration de l’urine. Alors, plus l'on ingère d'alcool, plus l'on perdra d’eau (lorsque vous allez uriner, votre corps éliminera principalement de l'eau), et plus l'on sera déshydraté.

Et plus vous êtes en manque d’eau, plus vous serez en «lendemain de veille» le jour suivant.

Cela s’applique à tous les alcools, pas juste à la «p’tite frette».

