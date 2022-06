Voici LE salon de thé à essayer à Londres

Partager







Vous prévoyez un voyage à Londres? Vous aurez sûrement envie de prendre l'Afternoon Tea au moins une fois.

S'il y a un seul nom à retenir parmi tous les salons de thé de la ville pour une expérience «instagrammable», originale et délicieuse, c’est probablement celui de Sketch.

Installé dans une demeure du 18e siècle, à quelques pas des boutiques d’Oxford Street, Sketch est à la fois un lieu d’art et de gastronomie.

On y trouve cinq bars et restaurants, dont The Lecture Room & Library, détenteur de 3 étoiles Michelin, et The Gallery, où est servi le fameux «thé d’après-midi».

Ici, vous dégusterez des petites bouchées classiques, comme des sandwichs au concombre et des scones tout légers. Mais vous aurez également droit à des en-cas réinventés: pain brioché à la truffe, «oeuf mouillette» avec caviar, mini-éclair à l’ananas, etc.

En tout, vous profiterez d’un menu 5 services - comprenant beaucoup de petits desserts -, accompagné bien sûr d’une sélection de thés et de champagnes.

Côté ambiance, vous pourrez apprécier la musique d’un trio de musiciens à cordes.

Et côté design, vous aurez l’impression d’être dans un film fantaisiste ou une galerie d’art.

Autrefois rose bonbon, le décor de The Gallery a été tout refait ce printemps dans des tons de jaune or. Il est signé par l’architecte India Mahdavi et l’artiste anglo-nigérian Yinka Shonibare, qui a créé 14 œuvres célébrant la culture africaine, que vous remarquerez assurément.

Une autre chose qui vaut le coup d'œil: la salle de bain. Les toilettes sont en forme de «pods» futuristes et tout le monde semble les trouver parfaites pour un dernier selfie!

Sketch fête ses 20 ans cette année.

À savoir

Afternoon Tea chez Sketch: 69 livres par personne / à partir 88 livres si on ajoute un verre de bulles.

Pour vous donner une idée, c'est pratiquement le même prix que le thé d’après-midi au Ritz de Londres.

Info: sketch.london