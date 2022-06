À Terrebonne, l’achat d’un bidet est maintenant subventionné

Partager







La ville de Terrebonne au nord de Montréal a mis en place une aide financière de 50% du coût d’achat d’un nouveau bidet pour motiver sa population à délaisser le bon vieux papier de toilette et opter pour un choix plus écologique.

Au total, quatre types d’appareil sanitaire pour l’arrière-train sont admissibles à la nouvelle subvention terrebonnienne. Le montant de l’aide varie en fonction du type de produit acheté.

Pour le bidet classique, on parle d’un montant maximal de 100$, alors que les aides pour les versions en siège de toilette, amovible et en douchette sont respectivement de 75$, 35$ et 30$.

À noter qu’une seule demande par toilette par période de dix ans est possible.

«F-I-N est nini, fini» les objets à usage unique

En plus d’emboiter le pas pour un popotin plus propre et plus «vert», Terrebonne, en collaboration avec la municipalité de Mascouche, interdira la vente et la distribution en salle à manger de certains articles à usage unique.

AFP

La première phase du règlement, qui entrera en vigueur dès 2023, vise les pailles, les ustensiles en plastique et en bois, les verres de plastique #6 et #7 et toute vaisselle jetable.

«Bannir certains objets, c’est le premier pas vers nos objectifs centraux de réduction à la source. Réduire à la source, c’est moins consommer oui, mais c’est aussi éviter d’envoyer certaines matières dans nos centres de tri et nos sites d’enfouissement qui débordent partout dans la province», a précisé par communiqué Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

Plus sévère qu’Ottawa

La nouvelle réglementation de Terrebonne et Mascouche est plus sévère que celle annoncée par le gouvernement de Justin Trudeau, cette semaine.

La liste fédérale d’objets touche les récipients alimentaires faits en plastiques difficiles à recycler, les anneaux d’emballage pour les boissons, les bâtonnets à mélanger et les sacs et pailles en plastique.

AFP

Selon Ottawa, plus de 1,3 million de tonnes de déchets de plastique difficiles à recycler et plus de 22 000 tonnes de pollution plastique seront ainsi évitées.