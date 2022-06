La cour du Louvre se transforme en cinéma en plein air cet été

Partager







Si vous êtes dans la Ville Lumière au mois de juillet, assurez-vous de réserver une soirée au Musée du Louvre pour tester l’expérience de cinéma en plein air. Voilà une idée d’activité qui risque de ravir les cinéphiles en visite!

C’est la cour du Musée du Louvre qui se transforme en salle de cinéma éphémère en plein air. C’est dans le cadre de la troisième édition du festival Cinéma Paradiso que quatre soirées gratuites dédiées au cinéma sont organisées.

Lors du long week-end, du 15 au 18 juillet 2022, des projections de films cultes seront offertes gratuitement.

Des concerts et DJ set seront également organisés.

Sur un écran de 24 mètres de long, le public aura le privilège de découvrir en avant-première des films comme The Gray Man et Fire of Love, en partenariat avec Netflix, tout en profitant des films classiques Amadeus et La Grande Bellazza.

Bien que l’accès soit gratuit, c’est un tirage au sort qui désignera les participants à ces soirées uniques dans la cour Carré du Musée.

Il suffit donc de s'inscrire (et vite) à cette «loterie ouverte» juste ici.

Voici le programme du cinéma Paradisio:

Vendredi 15 juillet

Ouverture des portes à 19h30

Film de 22h15 à 23h45 : Fire of Love de Sara Dosa (Avant-Première)

DJ set de 00h à 00h30 : Nicolas Godin (Air)

Samedi 16 juillet

Ouverture des portes à 19h30

DJ set de 20h30 à 21h30 : La Femme

Film de 22h15 à 00h30 : The Gray Man de Joe & Anthony Russo (Avant-Première)

Dimanche 17 juillet

Ouverture des portes à 19h30

Concert de 20h30 à 21h30 : RIOPY

Film de 22h15 à 1h15 : Amadeus de Miloš Forman

Lundi 18 juillet

Ouverture des portes à 19h30

DJ set de 20h30 à 21h30 : Breakbot & Irfane

Film de 22h15 à 00h30 : La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino

Cinéma Paradiso Louvre

Du 15 au 18 juillet 2022

Réservation et information sur le site

s