6 astuces pour protéger vos cheveux du chlore et de l'eau salée

Il fait chaud il fait beau, on n'hésite pas à sauter dans la piscine. Qu'en est-il de votre blond beurre d'amande à la vanille après avoir fait trempette? Le bon réflexe sera de bien protéger votre chevelure cet été.

Les traitements de piscine sont souvent au chlore et désormais à l'eau salée, comme la mer. Ces méthodes sont efficaces pour une baignade sécuritaire, mais moins pour une chevelure de sirène.

Afin d'éviter que votre activité préférée ne devienne un récit d'horreur pour vos cheveux, teinte verdâtre, sècheresse, voici quelques conseils.

En eau chlorée:

L'eau chlorée aura tendance à affaiblir le cheveu. Les agents chimiques éliminent les huiles naturelles produites par votre cuir chevelu. De plus, les cheveux peuvent avoir tendance à décolorer.

1. Protégez votre chevelure avec une huile hydratante

Une huile hydratante, surtout à base végétale, protègera vos cheveux et repoussera le chlore. Il est conseillé d'en appliquer avant et après la baignade.

2. Un bonnet de piscine

Le bon vieux «casque de bain» pourrait vous éviter bien des soucis. Un bonnet de piscine, préférablement en caoutchouc plutôt qu'en tissu, vous évitera au maximum le contact entre le chlore et vos cheveux.

3. Un chignon haut

Évidemment, cette astuce est pour celles qui décideront de ne pas se mouiller la tête. Un chignon porté très haut fera en sorte que vos cheveux restent au sec, si personne ne fait une bombe qui vous éclabousse.

4. Mélange de bicarbonate de soude et eau

Si par mégarde, vos cheveux ont viré au vert, vous pouvez tenter cette astuce approuvée par plusieurs blondes. Après un lavage de cheveux normal, procédez à un bain, tête à l'envers dans un bol, consistant en quelques cuillierées de bicarbonate de soude et d'eau. Vos pointes doivent être complètement submergées. Les reflets verts devraient être chose du passé.

En eau salée:

À la mer ou à la piscine, les cristaux de sel auront tendance à s'accrocher aux cheveux après la baignade. Ceux-ci, tapés par les rayons UV, amplifieront l'effet que le soleil peut avoir. Vos cheveux s'abîmeront donc plus rapidement et plus intensément.

5. Se rincer la tête en eau douce avant t après la baignade

L'eau douce avant de se rafraichir à la piscine empêchera une trop grande absorption de cristaux de sel. Un second rinçage après la baignade libèrera la chevelure du sel.

6. Appliquer de l'huile avec FPS protecteur

Après avoir rincé la chevelure à l'eau en prévision de sauter dans la piscine, prenez aussi le temps d'appliquer une huile en massant pour bien imprégner vos cheveux. Ainsi protégée, votre fibre capillaire sera moins sujette aux amas de sel. Après la baignade et un rinçage, réappliquez du produit pour que vos cheveux soient protégés des effets néfastes du soleil. C'est tout un rituel, mais c'est salvateur.

Quelques produits qui protègeront vos cheveux.

Brume protection et prévention de Moroccanoil - 34$ chez Sephora

Courtoisie

Acheter ici

Fluide Protecteur Cheveux Sisley Paris - 120$ chez NordStrom

Courtoisie

Acheter ici

Huile sèche cheveux et corps Bariésun de Uriage - 43$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

Huile pénétrante extraordinary oil de L'Oréal - En solde à 6$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Acheter ici

