Au volant d’une Lamborghini, le fils de 10 ans de Ben Affleck cause un tout petit accident

Dimanche, à seulement dix ans, le fils de Ben Affleck a causé un (très petit) accident.

En compagnie de son père et de sa belle-mère J-Lo, Samuel était chez 777 Exotics, une agence de location de voitures de luxe située à Los Angeles. Le jeune homme se serait assis dans le siège du conducteur d’une Lamborghini jaune.

Ce n’est pas clair si c’est Samuel qui a démarré le moteur, ou s'il roulait déjà, mais le petit Affleck aurait mis l’auto en marche arrière. L’auto aurait ensuite heurté une BMW blanche stationnée non loin.

Dans des images publiées par TMZ, on peut voir que les deux autos se touchent à peine, mais assez pour inquiéter tous les adultes présents. On s’entend qu’on ne parle pas de voitures de 16 000 dollars.

Un représentant de Ben Affleck a confirmé à TMZ qu’il a eu plus de peur que de mal. Il n’y a eu aucun dommage et tout le monde impliqué est sain et sauf.

Au moins.

Un rappel que c’est important de ne pas laisser les enfants jouer avec les commandes d’une voiture... un accident est si vite arrivé.

