Des hommes partagent leurs techniques de masturbation au podcast Sexe Oral et c’est fascinant

Franchement messieurs, vous êtes beaucoup plus créatifs qu’on ne peut l’imaginer!

Dans le plus récent épisode du balado Sexe Oral animé par Joanie Grenier et Lysandre Nadeau, les deux coanimatrices dévoilent des méthodes pour s’adonner au plaisir solitaire partagées par leurs auditeurs masculins.

Après avoir diffusé la contrepartie féminine il y a quelque temps, Grenier et Nadeau voulaient connaître les techniques les plus particulières.



«On voulait aller de l’autre côté et parler de masturbation masculine. On voulait vraiment aller dans l’originalité, faque on vous a demandé d’être original et de nous sortir c’est quoi votre technique à vous», lance d’entrée de jeu Joanie Grenier.



Après avoir mis la table en expliquant elles-mêmes comment elles s’y prennent pour faire plaisir à leurs partenaires, les animatrices commencent à lire des messages envoyés par leurs abonnés.

Et le moindre que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas ennuyant.

Ce n’est pas, non plus, pour les oreilles chastes. Vous êtes prévenus!



Voici quelques mentions honorables:



-la fellation avec de la slush dans la bouche



-la cage à pénis



-le masturbateur entre deux oreillers



-la pelure de banane chauffée 15 secondes au micro-ondes



-la patate au four

et ainsi de suite...

Puisqu’une image vaut mille mots:

(image du podcast, on s'entend; pas des techniques...)



Tout ça est très fascinant!

Bravo à Joanie et Lysandre pour leur ouverture d’esprit, mais surtout aux auditeurs qui ont ouvert le portail de leur jardin secret.

