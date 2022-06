François Bellefeuille n'animera plus les Olivier et voici qui le remplacera

Partager







«Jamais deux sans trois» est un dicton qui ne s'appliquera pas pour François Bellefeuille, qui cède sa place après deux années consécutives à la barre du Gala Les Olivier.





L'humoriste qui aime les faucons a relevé le défi pas si facile de piloter deux fois un gala en pleine pandémie.

Mais la pandémie est finie, et le rôle d'animateur de Bellefeuille aussi.



C'est nulle autre que Katherine Levac qui animera la 24e édition du Gala les Olivier le 19 mars 2023.

«Quoi de mieux que d’animer le Gala Les Olivier au retour d’un congé de maternité ! C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la perche qui m’a été tendue par l’APIH et Radio-Canada. Nous avons bâti une équipe de course pour vous offrir une soirée festive et flamboyante. J’ai très hâte de me mettre au travail. En attendant, passez un bel été!», a fait savoir la principale intéressée par voie de communiqué.

En effet, il s'agira d'un retour sur scène pour Katherine Levac depuis qu'elle a donné naissance, à la fin de l'année 2021, à ses jumeaux Ben et Mathias. Durant sa grossesse, elle avait capté 60 minutes de matériel inédit. Intitulé Grosse, le spectacle est disponible sur son site web.





Bon, c'est un peu d'avance comme nouvelle. Mais on s'en reparle en mars 2023.



