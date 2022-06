Geneviève Tardif et Charles Hamelin se sont mariés et voici toutes les photos

Partager







Après deux reports dans les derniers mois en raison des mesures sanitaires en vigueur à l'époque, c'est maintenant chose faite: Geneviève Tardif et Charles Hamelin sont désormais mariés.



En janvier dernier, le couple avait confié, en entrevue à nos collègues du 7 Jours, que leur mariage aurait lieu cet été, peu importe les mesures en place et peu importe le nombre d'invités.

C'est finalement le 25 juin 2022 que les tourtereaux se sont dit oui devant leurs proches et leur petite Violette.



Tôt samedi, l'animatrice a partagé quelques photos de la préparation de cette grande journée, principalement des photos d'une de ses demoiselles d'honneur, la plongeuse olympique Roseline Filion.









En plus de Roseline, plusieurs autres olympiens et gens du domaine sportif étaient sur place afin de célébrer l'union entre Geneviève et Charles. Par exemple, on notait la présence de Joannie Rochette, Mikaël Kingsbury, Benoît Huot, Alex Bilodeau, Kevin Raphaël, Meeker Guerrier ainsi que Jean-Charles Lajoie, qui était le célébrant.

D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont partagé des vidéos et des photos de la cérémonie et de la fête qui a suivi, et les nouveaux mariés ont repartagé le tout sur leurs réseaux sociaux.

L'influenceur P-O Beaudoin était également de la partie:













