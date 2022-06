Notre guide ultime pour ne rien oublier lors de votre déménagement

Partager







Vous déménagez cette année et vous avez peur d’oublier quelque chose? Pas de panique. Le 24 heures vous a concocté un petit guide du parfait déménagement. Suivez la liste!

• À lire aussi: Des hausses de loyer moyennes jusqu'à 30% dans certaines villes

Faites vos changements d’adresse

Tout d’abord, il faut penser à faire ses changements d’adresse quand on déménage.

Vous pouvez aviser au même endroit sept ministères et organismes québécois (Revenu Québec, SAAQ, RAMQ, etc.) de votre changement d’adresse en visitant la page web du Service québécois de changement d’adresse ou en composant le 514 644-4545.

Il faut aussi faire son changement d’adresse pour l'Agence du revenu du Canada et Élections Canada, vos compagnies d’assurances, votre banque ou institution financière, votre employeur et syndicat, votre dentiste et votre pharmacie.

N’oubliez pas non plus de prévenir de votre déménagement votre fournisseur d’accès internet et de téléphonie cellulaire et Hydro-Québec.

Si vous craignez que du courrier soit livré à votre ancienne adresse, vous pouvez également utiliser le service de réacheminement postal de Postes Canada, moyennant certains frais.

• À lire aussi: 3 trucs pour aider son animal quand il fait chaud

Je déménage sur une rue piétonne... qu’est-ce que je fais?

Pas de panique: le déménagement sur une rue piétonne est tout à fait possible. Il faudra par contre s’informer auprès de l’arrondissement où se trouve la rue piétonne (nouvelle ou ancienne adresse), et se munir d’un permis d’occupation du domaine public.

Par exemple, le 1er juillet, certaines rues de Montréal seront interdites aux voitures, dont l’avenue du Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal), la rue Wellington (Verdun), la rue Ontario Est (Hochelaga-Maisonneuve) et la rue Sainte-Catherine Est (Ville-Marie).

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de la Ville de Montréal, dans la section «Stationner un camion de déménagement».

Est-ce que j'ai besoin d'un permis pour déménager?

Si vous ne bloquez pas le trottoir ou une piste cyclable avec votre camion de déménagement, s’il n’y a pas de parcomètres devant votre immeuble et si la rue n’est pas piétonne, vous n’aurez probablement pas besoin d’un permis pour garer votre camion de déménagement.

Si vous hésitez, vous pouvez visiter le site de la Ville de Montréal ou appeler au 311. Assurez-vous d’être dans les règles: vous pourriez devoir payer 500$ d’amende.

Photo Stevens LeBlanc

À Québec, des tréteaux pour réserver des espaces de stationnement sont disponibles dans tous les arrondissements. Les citoyens de Québec peuvent en faire la demande plus de 48 heures à l’avance, et les installer seulement une journée avant le début du déménagement.

• À lire aussi: Un nouveau proprio dit souhaiter «loger des gens de qualité»

Est-ce que je devrais prendre des photos de mon nouveau logement?

«Je conseille à tous les locataires de prendre des photos de leur logement en arrivant et en quittant», mentionne Me Justine Sarah, avocate chez Juripop.

«Quand tu arrives, tu as le droit d’avoir un logement en bon état. Si ce n’est pas en bon état, il faut le dire quand on arrive. Vaut mieux avoir des photos pour le prouver», explique-t-elle.

Photo d'archives, AGENCE QMI

De plus, lorsqu’un locataire quitte son logement, il est attendu qu'il soit rendu dans le même état qu’au moment de la signature du bail. En prenant des photos, vous vous assurez de pouvoir prouver que l’état du logement ne s’est pas dégradé pendant que vous y habitiez.

Les marques d’usure normales (marques sur le plancher, par exemple) ne sont pas prises en compte. «Ce qui n’est pas normal, ce sont des fenêtres cassées ou des électroménagers brisés», précise Me Sarah.

Est-ce qu’on peut se débarrasser des objets oubliés d’anciens locataires?

Plutôt que de s’en débarrasser, Éducaloi conseille d’informer le propriétaire du logement que des objets ont été laissés derrière par un ancien locataire.

Le propriétaire doit ensuite, selon la loi, informer son ancien locataire (en lui envoyant une lettre par courrier recommandé) et lui laisser 90 jours pour venir récupérer ses choses. Les objets doivent être gardés ailleurs que dans votre logement.

• À lire aussi: Une maison à vendre pour 795 000$ aux Îles-de-la-Madeleine sème l'émoi

Si je reçois des lettres des anciens locataires, est-ce que je dois les garder?

Non, il n’y a aucune obligation de garder le courrier d’un ancien locataire, affirme Me Justine Sarah. Vous pouvez plutôt les renvoyer à la poste en écrivant sur l’enveloppe «déménagé sans laisser d’adresse, SVP retourner à l’expéditeur».

Est-ce que je dois me prendre une assurance?

L’assurance habitation pour les locataires, ou l’assurance locataire, couvre vos biens en cas de vol ou de dommages. Elle n’est pas obligatoire au Québec.

Si, par exemple, l'immeuble dans lequel vous habitez brûle, les dommages du bâtiment seront couverts par l’assurance du propriétaire. Vous ne pourrez toutefois pas vous faire rembourser pour la perte d’objets personnels.

«De facto, une assurance locataire n’est pas obligatoire. Mais ça peut être une bonne chose, en permettant de protéger contre un dégât, un incendie ou un vol. Et les assurances peuvent aider à couvrir si on fait des dommages au logement de notre faute», explique Me Justine Sarah.

C’est donc «à vos risques et périls». «Si la personne veut prendre ce risque-là [ne pas être assuré], c’est son droit», insiste-t-elle.

Selon l’avocate, un propriétaire peut demander à un locataire de prendre une assurance avant de lui faire signer le bail, en l’ajoutant dans les conditions (une fois que le bail est signé, il ne peut l'exiger).

• À lire aussi: Des voyageuses trouvent des caméras cachées dans leur Airbnb

Comment se débarrasser de vieux mobilier ou d’objets encombrants?

Vous déménagez et vous voulez vous débarrasser de certains de vos meubles? Attention, vous ne pouvez pas les laisser n’importe où! Les villes ont des règlements pour encadrer la collecte d’objets encombrants. Informez-vous. Si vous habitez à Montréal, vous pouvez trouver l'info ici.

Photo Pascal Huot

Si vous souhaitez donner une seconde vie à certains de vos objets, plein d’options s’offrent à vous. Vous pouvez les revendre sur des sites de petites annonces, comme Kijiji ou Facebook Marketplace. Vous pouvez aussi les donner à des organismes, comme Ville en vert. Vérifiez le site web du service 211 pour une liste complète d'organismes où aller déposer vos dons.

Pour vos vieux vêtements, vous pouvez les revendre en ligne, aller les porter dans une friperie ou les donner à des organismes, comme Renaissance et Grands frères et grandes sœurs du Québec.

Les appareils électroniques sont très appréciés des garderies, des CPE ou des écoles. Ils peuvent être déposés aussi dans les électrobacs installés dans certains commerces, comme des pharmacies et des épiceries. Vous pouvez trouver le point de dépôt le plus près sur le site de l’ARPE-Québec.

Finalement, vous pouvez aller porter vos vieux électroménagers, vos vieux meubles et des objets dont vous souhaitez vous départir (et qui sont en bon état) dans un écocentre. Il y en a sept à Montréal et cinq à Québec. Vous pourrez aussi y laisser des matériaux de construction et des produits nocifs pour la santé ou l’environnement.

Si l'objet est en mauvais état et si vous hésitez sur la manière de vous en débarrasser, vous pouvez utiliser l'outil Ça va où? de Recyc-Québec.

• À lire aussi: Près de 20% des propriétaires n'ont plus les moyens de payer leur hypothèque

Est-ce que le propriétaire peut demander un dépôt?

Selon le Tribunal administratif du logement (TAL), un propriétaire n’a pas le droit d’exiger un montant autre que celui du loyer. Il ne peut donc pas vous demander un dépôt, que ce soit à la signature du bail ou lorsque vous emménagez.

«Le dépôt de garantie est une somme d’argent versée par le locataire afin de garantir les éventuelles créances du locateur», peut-on lire sur le site du TAL.

La chose qu’il peut demander: que le premier mois du loyer soit versé à l’avance. Mais pas plus. Un propriétaire ne peut ainsi pas exiger que vous lui fournissiez une série de chèques postdatés.

À VOIR AUSSI