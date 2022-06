10 photos incroyables du mariage luxueux de Maud Poulin

Partager







L'influenceuse Maud Poulin et son amoureux de longue date, Gabriel, se sont unis lors de la chaude journée du 25 juin.

• À lire aussi: Maud Poulin dévoile tous les détails sur son «Bachelorette Party» extravagant

Après plus de dix ans en couple, Gabriel a demandé Maud en mariage en juillet 2021, dans une mise en scène grandiose. Un an de préparation plus tard, c'est le week-end dernier que leur union s'est officialisée devant leurs proches et amis.

La cérémonie s'est déroulée à l'extérieur et le soleil était au rendez-vous. Le décor était agrémenté de fleurs blanches à profusion et l'échange des vœux s'est fait sous un abri de jardin. Il y avait de l'amour dans l'air!

Instagram / Maud Poulin

Maud a descendu l'allée vers son compagnon dans une magnifique robe de soie incrustée de perles et à épaules tombantes, fabriquée à Milan. Le look de la mariée était sublime.

La soirée de célébrations semble avoir été à l'image des tourtereaux, festive, rassembleuse et extravagante. La salle était préparée dans le même thème que la cérémonie, toujours avec des fleurs blanches dans un décor blanc et luxueux.

Instagram / Maud Poulin

Instagram / Maud Poulin

Différents éléments étaient à la disposition des nombreux invités. Bonbons et bouteilles d'eau à l'effigie de Maud et Gabriel, pantoufles M Pompom pour que les filles puissent danser toute la nuit, nourriture délectable et plus encore. Le mariage de Maud se devait d'être grandiose et c'est réussi.

Instagram / Maud Poulin

Instagram / Maud Poulin

On comptait parmi les invités Jessika Dénommée et Vahiné Lefevbre, cofondatrices de Pop Underwear et amies de Maud.

Le plancher de danse a été inauguré avec des danses exotiques, amenant la chaleur des origines égyptiennes de Maud grâce aux costumes, à la musique et aux mouvements. La soirée était enflammée.

Instagram / Maud Poulin

Le mariage s'est terminé avec un brunch, au lendemain des festivités.

Instagram / Maud Poulin

Longue vie aux nouveaux mariés!

Les couples de célébrités formés en 2022: