Transport en commun: les prix augmentent vendredi, faites vos réserves de ces titres de transport

Le prix de plusieurs titres de transport en commun va augmenter ce vendredi dans le grand Montréal. Certains d’entre eux peuvent être achetés à l’avance à «l’ancien prix»: profitez-en pendant qu’il est encore temps!

À Montréal, le billet hebdomadaire qui permet d’avoir accès aux bus et au métro sur l’île (STM) passera de 28$ à 29$, et le titre mensuel passera de 90,50$ à 94$ (ou de 54$ à 56,50$ pour les étudiants). Il n’est pas possible d’acheter ces billets à l’avance; tous devront donc payer le nouveau prix.

Par contre, certains titres peuvent être achetés d’avance. Il est conseillé de les acheter sur des billets imprimés à part de la carte OPUS pour que vous puissiez décider lequel utiliser selon vos besoins :

10 passages à Montréal (passera de 30$ à 31,50$) (disponible sur carte OPUS seulement)

Titre valide 24 heures à partir de la validation (passera de 10$ à 11$)

Titre valide 3 jours à partir de la validation (passera de 20,50$ à 21,25$)

Billets pour la ligne 747 qui dessert l’aéroport (passeront de 10$ à 11$)

Le passage unique restera pour sa part à 3,50$ et l’aller-retour à 6,50$.

À noter qu'à partir du 1er juillet, les titres achetés pour se déplacer sur l’île de Montréal permettront aussi d’utiliser les trains de banlieue et éventuellement le REM – tant que le trajet se déroule entièrement sur l’île.

Nouvelles zones

C’est que le 1er juillet 2022, non seulement le prix de la plupart des titres de transport va augmenter (comme c’est le cas chaque année), mais une nouvelle étape de la refonte tarifaire va être déployée.

La grande région de Montréal sera divisée en quatre zones : l’île de Montréal (zone A), Laval et Longueuil (zone B) et les couronnes (zone C). La zone D sera constituée des villes à l’extérieur de la zone de couverture de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), mais avec qui il y a des ententes de transport (par exemple Sorel-Tracy).

Courtoisie ARTM

Ça fait en sorte que de nouveaux titres de transport seront créés, comme les titres «Tous modes» AB, qui permettront d’emprunter tous les types de transport en commun à Laval, Montréal et Longueuil.

Ce cas précis a pour conséquence de faire passer un trajet entre Laval/Longueuil et Montréal à 5,75$ l’unité ou 10$ l’aller-retour. Des billets 10 passages seront aussi disponibles à 45$, et un titre mensuel à 150$ (90$ pour les étudiants).

C’est plus cher qu’avant si on avait simplement l’intention de prendre le métro, mais ça peut être avantageux si on voulait se déplacer une fois à Longueuil et Laval, puisque ça inclut un accès à tout le transport en commun sur ces territoires.

Plusieurs autres titres de transport ont été remodelés : consultez le site de l’ARTM pour vous assurer de bien faire votre sélection le mois prochain!

