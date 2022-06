Crise du logement: 25 000 logements complets à louer sur Airbnb au Québec

Partager







À quelques jours du 1er juillet, une association de locataires a recensé pour la première fois le nombre de logements disponibles partout au Québec sur Airbnb. Au total, 24 756 logements entiers étaient offerts à la location de courte durée dans la province à la fin du mois d’avril 2022.

Ces données permettent entre autres d’évaluer le «taux d’Airbnb» pour chaque ville et MRC du Québec, soit le pourcentage de logements complets à louer sur Airbnb par rapport au nombre de logements pour chaque municipalité du Québec, indique la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) Véronique Laflamme.

Carte: Benoît Lalonde, pour le compte du FRAPRU

«La location sur Airbnb met une pression supplémentaire et contribue à l’augmentation rapide du prix des loyers et des évictions, souvent frauduleuses», dit-elle.

Du nombre, près de 10 000 seraient des logements locatifs au sens traditionnel. On retrouverait aussi des condos, des lofts et des maisons qui «se trouveraient possiblement en location traditionnelle s’ils n’étaient pas affichés sur la plateforme».

Véronique Laflamme déplore qu'il y ait autant de logements destinés à la location de courte durée à quelques jours de la date butoir du 1er juillet, alors que des «centaines de locataires» risquent de ne pas avoir de toit sur la tête.

AFP

À Montréal seulement, on compterait plus de 12 500 hébergements disponibles sur la plateforme, dont plusieurs appartements complets dans des quartiers résidentiels, a révélé le 24 heures dans un dossier mettant en lumière «l’impact évident» d’Airbnb dans la crise du logement.

Pas juste des Airbnb à Montréal

Les régions les plus touchées sont celles de Charlevoix, avec un taux d’Airbnb de 8,4%, et des Laurentides, où on affiche un taux de 5,6%.

«On peut faire un parallèle intéressant avec les taux d’inoccupation en bas de 1% pour plusieurs municipalités du Québec», affirme Véronique Laflamme, en entrevue avec le 24 heures.

Le taux d’inoccupation est le pourcentage de logements disponibles dans une municipalité. On parle d’une pénurie de logements lorsque celui-ci est de moins de 3%, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Plusieurs régions doivent composer avec des taux d’inoccupation frôlant 0%.

Carte: Benoît Lalonde, pour le compte du FRAPRU

À titre d’exemple, la ville de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, a un taux d'inoccupation de 0,3%, mais un taux d'Airbnb de 10,82%. De son côté, la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts, aussi dans les Laurentides, a un taux d’inoccupation de 0,7%, alors que la proportion d'Airbnb est de 1,66%.

«On n’est pas loin du Far West»

Et malgré la crise du logement dans de nombreuses municipalités québécoises, la réglementation reste «insuffisante» face aux locations de courte durée, dénonce le FRAPRU. «On n’est pas loin du Far West.»

Comme il s'agit de la première recension des locations de courte durée pour tout le Québec, Véronique Laflamme n’était pas en mesure de comparer ces données avec celles des années précédentes. Elle croit cependant que l’augmentation du tourisme interrégional durant la pandémie pourrait avoir eu un impact à la hausse.

La carte, réalisée par le professionnel de recherche du Département de géographie de l’Université Laval Benoît Lalonde avec les données disponibles sur le site Inside Airbnb et du recensement 2021, révèle aussi que près de la moitié des 25 000 logements entiers ont été affichés par un hôte détenant plus d’un logement sur Airbnb au Québec.

