Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening et plusieurs autres jeux Nintendo en solde

Une sélection de jeux populaires pour la Nintendo Switch est en solde jusqu'à 50% à l'occasion des mégasoldes de Nintendo, en vigueur jusqu’au 6 juillet.

À temps pour les vacances d’été, on retrouve des titres originaux de Nintendo parmi les aubaines, comme Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Paper Mario: The Origami King et plus encore. Des jeux parfaits pour occuper les journées pluvieuses et les soirées oisives de l’été.

Voici les jeux pour la Nintendo Switch qui sont en rabais

Super Mario Odyssey

79,99$ 55,99$

55,99$ The Legend of Zelda: Link's Awakening

79,99$ 55,99$

55,99$ Super Mario Maker 2

79,99$ 55,99$

55,99$ Donkey Kong Country: Tropical Freeze

79,99$ 55,99$

55,99$ Monster Hunter Rise

79,99$ 40,79$

40,79$ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

79,99$ 59,99$

59,99$ Paper Mario: The Origami King

79,99$ 55,99$

55,99$ Persona 5 Strikers

79,99$ 39,99$

39,99$ DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

64,99$ 45,49$

45,49$ Shin Megami Tensei V

79,99$ 55,99$

55,99$ Death's Door

26,59$ 17,28$

17,28$ Unpacking

26,59$ 21,27$

Pour consulter l'ensemble des jeux compris dans les mégasoldes de Nintendo, c'est par ici.

