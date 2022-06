Top Gun: Maverick devient le film le plus rentable de l'année dans le monde entier

Partager







Top Gun: Maverick a franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le long-métrage le plus rentable de l'année jusqu'à présent. Le film d'action, suite tant attendue du Top Gun de 1986, a battu des records lors de son week-end d'ouverture en mai et a continué à se maintenir en tête chaque semaine.

Au cours du week-end, Top Gun: Maverick a franchi la barre du milliard de dollars, ses recettes atteignant désormais 1,006 milliard de dollars, après seulement 31 jours de sortie. Il a également réussi à réaliser cet exploit sans être diffusé en Chine ou en Russie.

Le dernier blockbuster de Tom Cruise est le premier film de l'année 2022 à atteindre ce seuil et le deuxième de l'ère COVID-19, après Spider-Man: No Way Home. Cette suite est également le film le plus rentable de la carrière de Tom Cruise, le précédent étant Mission: Impossible - Fallout, avec 792 millions de dollars.

Le film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, a actuellement engrangé 947 millions de dollars. Il est suivi par The Batman et Jurassic World: Le monde d’après.

Paramount Pictures a célébré le succès du film de Tom Cruise sur sa page Twitter australienne, en écrivant: «C’est vrai, #TopGunMaverick a atteint 1 milliard de dollars dans le monde et est le 5e parmi les films les plus rentables de tous les temps en Australie. Merci, aviateurs!»

La distribution de Top Gun: Maverick comprend également Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell et Val Kilmer.

