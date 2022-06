Partager







Tous les ans, les geeks du Québec se rencontrent le temps d'un weekend de célébration au Palais des congrès pour le Comiccon de Montréal.

En raison de la pandémie, le rendez-vous annuel a été virtuel pour ses deux dernières éditions. Mais 2022 marquera le retour du Comiccon en présentiel, et l'équipe de Pèse sur Start vous propose 10 raisons de ne pas manquer ça!

Voici 10 raisons de ne pas manquer le Comiccon de Montréal, qui a lieu du 8 au 10 juillet.

1. Les vedettes du monde geek

Nicole Kubelka/Future Image/WENN.com L'acteur James Marsters

Cette année, l'édition de Comiccon accueillera plusieurs vedettes, dont James Marsters (Spike dans Buffy the Vampire Slayer), Matthew Lewis et Bonnie Wright (Neville et Ginny dans Harry Potter) ainsi que l'extraordinaire Malcolm McDowell.

Vous pouvez réserver des séances de photo, assister à des Q&A sur scène ou obtenir des autographes.

2. La mascarade - samedi, 9 juillet à 18h30

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

La mascarade du Comiccon, ce n'est pas seulement un défilé de cosplay, mais un vrai spectacle avec danse et chant. Montez sur scène pour faire briller votre talent en costumade, ou assistez au défilé pour encourager les incroyables créatrices et créateurs!

3. Pour trouver les objets geek de vos rêves

Tous les ans, je sors du Comiccon avec des trouvailles qui me rendent un peu trop heureuse, comme ces magnifiques figurines Stranger Things trouvées en 2019.

Photo: Kazzie Charbonneau

L'événement propose du magasinage sur 200 000 pieds carrés, mettant de l'avant plein de kiosques de boutiques geek. Vous trouverez certainement une Funko Pop que vous cherchiez depuis longtemps, ou le tee-shirt de votre Fandom préféré.

4. Pour le cosplay

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Il n'y a pas qu'à la Mascarade où le cosplay sera à l'honneur : un peu partout au Palais des congrès, vous verrez des gens qui incarnent des personnages populaires de franchises geek.

La plupart des gens en cosplay seront heureux de se faire prendre en photo - tant que vous demandez la permission!

5. C'est la réunion geek parfaite

L'ambiance est magique à Comiccon. Tout le monde est heureux d'être là et de baigner dans un environnement geek. C'est l'occasion parfaite de rencontrer des personnes qui ont des intérêts en commun avec vous et d'afficher votre passion au grand jour. Il y en a pour tous les goûts et tous les Fandoms!

Aussi, cette année sera le grand retour de l'événement en personne. On a bien aimé les éditions virtuelles, mais on a très hâte d'enfin revoir nos amis et de vivre l'événement sur place.

6. Pour soutenir des artistes

AGENCE QMI

Le Comiccon est rempli de kiosques d'artistes d'ici et d'ailleurs à découvrir. Vous y trouverez plein d'œuvres d'art de tous les styles, que vous soyez fan de comics ou de jeux vidéo.

7. Les conférences et ateliers

L'événement propose une panoplie de conférences et d'ateliers animés par des passionnés de la culture geek. J'ai déjà assisté à une présentation sur l'histoire des jeux Sims, et c'était fascinant!

8. Plein de jeux vidéo

Profitez de la zone de jeux vidéo pour découvrir des jeux conçus par des studios québécois. Il y aura aussi de l'animation et des entrevues!

9. Un concert de l'OVMF

Photo courtoisie

L’Orchestre à vents de musiques de films, composée de 50 musiciens, sera sur scène pour trois concerts:

Concert Ghibli - vendredi 8 juillet à 20h30

- vendredi 8 juillet à 20h30 Concert Mario Bros . - samedi 9 juillet 11h30

. - samedi 9 juillet 11h30 Concert Harry Potter - dimanche 10 juillet 16h

10. Les enfants adorent ça

AGENCE QMI

Quel enfant n'aimerait pas prendre une photo avec Spider-Man?

En plus de pouvoir croiser leurs héros costumés, les enfants pourront s’amuser dans la Zone familiale, qui proposera plusieurs activités amusantes.

L’entrée sera par ailleurs gratuite le vendredi, le samedi et le dimanche pour les enfants de 5 ans et moins, de même que le vendredi pour les enfants de 6 à 12 ans.