Les seins à l’air et en bobettes, elle sort dehors pour mettre en fuite une pygargue à tête blanche qui attaquait son oie domestique

Une femme en train d’allaiter son bébé n’a pas hésité une seconde avant d’aller à la rescousse de son animal domestique.



Une mère de famille canadienne est devenue virale sur TikTok, après qu’elle eut partagé les images rocambolesques du sauvetage de son oie domestique.

Cait Oakley, de North Saanich en Colombie-Britannique, donnait confortablement le sein à son bébé de quatre mois quand elle a aperçu une pygargue à tête blanche en train d’agripper son oie bien-aimée, Frankie.

Ne faisant ni une ni deux, elle s’est précipitée à l’extérieur pour chasser le rapace (qui ne doit pas être confondu avec un aigle royal).





Le puissant oiseau qui tenait alors Frankie par le cou entre ses griffes a bien tenté de l'emmener avec lui vers d’autres cieux pour en faire un copieux repas, mais la vue de la femme blonde à moitié nue l’a apeuré.

La pygargue a alors lâché prise, libérant Frankie qui s’est sauvé exactement de la manière dont on imagine une oie terrifiée fuir un prédateur.



Sur TikTok, où la vidéo de sa caméra de surveillance a déjà été vue plus de 23 millions de fois, la mère de trois enfants s’est comparée à une maman ourse.



«Maman ourse à mi-allaitement en train de protéger son cher Frankie», a-t-elle écrit.

