MGK s’est éclaté un verre sur le visage et s’est mis à pisser le sang dans un resto

Mardi soir, pour une énième fois, Machine Gun Kelly a fait quelque chose d’étrange, pour ne pas dire inquiétant.

L’ancien rappeur devenu chanteur qui a fait beaucoup parler de lui dans les derniers temps en raison de sa relation avec Megan Fox (que plusieurs qualifient de malsaine) s’est fracassé une flûte de champagne en pleine figure, se causant des lésions.

L’incident s’est produit au restaurant Catch Steak de New York où MGK et son entourage étaient en train de célébrer le concert à guichets fermés qu’il venait de donner au Madison Square Garden.

Dans une vidéo partagée dans sa story instagram, on peut voir l’homme de 32 ans dire «I don’t give a fuck, bro. I don’t give a shit», avant de se casser le verre sur le visage, envoyant des morceaux de vitre dans le public horrifié.

On peut ensuite le voir chanter sa pièce My Ex’s Best Friend alors que du sang lui coule le long du visage.

L'interprète de la pièce Emo Girl semble entretenir une fascination pour le sang.

En avril dernier, sa fiancée Megan Fox a affirmé qu’ils avaient bu le sang l’un de l’autre dans une sorte de rituel.

Par le passé, il a aussi porté une fiole contenant le sang de sa compagne autour de son cou et arboré une boucle d’oreille en forme de seringue remplie de sang.

