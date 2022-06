Une maison incendiée à vendre 500 000$ à Montréal

Partager







Signe que le marché immobilier n’est pas encore entré dans sa phase d’accalmie: une maison incendiée est à vendre pour la somme de 499 000$.

Un propriétaire montréalais n’a vraiment pas joué de chance: un imposant incendie qui a ravagé sa maison a été déclaré au même moment où il allait signer le contrat de vente de sa demeure pour 799 000$ avec un acheteur, en mai dernier. Le prix de sa maison maintenant calcinée a été revu à la baisse à 499 000$.

Photo Courtoisie Engel & Völkers

La propriété de neuf pièces, située dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprend entre autres deux chambres et une piscine creusée. À partir des photos prises dans la cour arrière, on voit qu’elle est désormais inhabitable, alors que les flammes ont ravagé l’intérieur de l’immeuble et noirci les murs de toutes les pièces.

«Aucune offre» pour le moment

«On a affiché [la propriété] à ce prix parce que le vendeur pensait pouvoir obtenir cette somme en se basant sur l’avis de ses voisins», indique Sandro Marzitelli, le courtier immobilier qui s’occupe de la vente de la maison en entrevue au 24 heures.

Le courtier immobilier estime toutefois que la maison se vendra difficilement à ce montant en raison des travaux nécessaires pour la démolition et la reconstruction de l’immeuble.

Photo Courtoisie Engel & Völkers

M. Marzitelli indique n’avoir eu «aucune offre» pour le moment. Ce dernier n’a pas précisé le montant réaliste auquel la propriété devrait être affichée pour espérer la vendre.

«Il est impossible d'entrer dans la propriété de façon sécuritaire. Visite impossible», peut-on lire dans la fiche de la propriété.

Selon le rôle foncier, le terrain est évalué 101 500$ et l’immeuble à 417 200$, évidemment avant le feu. Construite en 1900, la demeure de 1 400 pieds carrés a été rénovée avant l’incendie.