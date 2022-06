Vacances, voyages et festival: où et quand doit-on recommencer à porter le masque?

Partager







Alors que les cas de COVID-19 sont en hausse au Québec, est-ce qu’on devrait recommencer à porter le masque, pour éviter d’attraper le virus et gâcher ses vacances d’été? Des spécialistes nous donnent leur avis.

La situation au Québec

Face à une hausse des hospitalisations, qui pourraient dépasser les 1600 au cours des prochains jours et semaines, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, s’est dit inquiet pour le réseau de la santé. «Le risque est diminué habituellement l’été. Mais là, il est plus élevé qu’au début du mois de juin et ce n’est pas appelé à descendre», a-t-il mentionné.

Les nouveaux sous-variants d’Omicron, BA.4 et BA.5, représentent entre 80% et 85% des nouvelles infections au Québec, a-t-il précisé. Bien qu'ils ne soient pas plus virulents, ces sous-variants sont plus contagieux et ils échappent plus facilement à l’immunité, a-t-il ajouté.

Est-ce qu’on devrait recommencer à porter le masque?

Même si le masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics et les moyens de transport au Québec, il demeure un bon outil de protection «dans les situations à risque», rappelle Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

C’est à tout un chacun de décider de le porter, selon la situation, dit-il.

«On n’a pas besoin d’avoir une obligation de porter le masque [pour le faire]. Maintenant, la population est assez bien informée sur les conditions qui sont propices à une transmission.»

Joël Lemay / Agence QMI

Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM et spécialiste en virologie, abonde dans le même sens. Selon lui, «ce n’est pas une mauvaise idée de garder un masque avec nous», même si «on a l’impression que la pandémie est derrière nous».

Si vous vous trouvez dans un centre commercial qui est peu achalandé, par exemple, le risque est plus faible que si vous êtes dans le métro à l’heure de pointe matinale, indique-t-il.

Le Dr Boileau recommande pour sa part aux personnes vulnérables (personnes immunosupprimées, celles souffrant d’une maladie chronique ou celles âgées de plus de 60 ans) à redoubler de prudence et à porter le masque en public.

Est-ce qu’on devrait éviter les festivals?

Lorsque c’est possible, privilégiez les activités extérieures à celles intérieures, estiment les deux experts.

«Le virus se transmet moins bien parce que l’air circule beaucoup plus», mentionne Alain Lamarre.

Thierry Laforce / Agence QMI

Il faut toutefois demeurer prudent, parce que plus il y a de personnes autour de vous, plus il y a de risques de transmission.

Qu’ils soient extérieurs ou intérieurs, les spectacles sont d’ailleurs des évènements propices à la transmission, souligne Benoit Barbeau. Pendant un concert, on est collé sur les autres spectateurs et on a tendance à crier et à chanter (et donc à émettre des gouttelettes pouvant transmettre le virus), poursuit-il.

Le Dr Boileau a indiqué qu’il porterait le masque s’il participait à un festival.

Est-ce qu’une quatrième dose de vaccin va me protéger pour l’été?

«La deuxième dose de rappel a son efficacité, mais elle [cette efficacité] est quand même courte, parce qu’on a encore un vaccin qui est à l’image de la souche d’origine [du virus]», explique Benoit Barbeau.

En d’autres mots: la deuxième dose de rappel est moins efficace que les doses précédentes, notamment pour réduire les risques de transmission. Les vaccins demeurent toutefois le meilleur outil pour limiter les risques de complications graves et d’hospitalisation, souligne Alain Lamarre.

En point de presse, le Dr Boileau a suggéré aux personnes vulnérables d’aller chercher leur deuxième dose de rappel.

Les nouvelles versions des vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech, attendues pour l’automne, devraient être plus efficaces contre Omicron et ses sous-variants, assure Alain Lamarre.

Avant de partir en vacances, qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire les risques?

Si vous avez prévu visiter le Québec ou partir à l’étranger, faites «doublement attention», affirme Alain Lamarre.

Dans les jours précédant votre départ, évitez le plus possible les rassemblements intérieurs, gardez une distance avec les autres et portez le masque dans les endroits publics. Avant de partir, assurez-vous aussi d’être adéquatement vaccinés.

Depuis le mois de mai, la quatrième dose de vaccin est accessible à tous les Québécois âgés de 18 ans et plus qui ont reçu leur première dose de rappel il y a au moins trois mois.

Les personnes de 12 ans et plus dialysées ou ayant un système immunitaire affaibli sont aussi éligibles à la deuxième dose de rappel.

Avant de prendre l’avion, il vaut également mieux s’informer sur les règles du pays que vous vous apprêtez à visiter. Ces dernières peuvent différer de celles en vigueur ici.

