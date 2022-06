8 secrets révélés par Audrey et William pendant leur «Truth or Drink»

Partager







Pour l’une des rares fois, William et Audrey se sont retrouvés le temps d’un Truth or Drink en compagnie du youtubeur Rémi Desgagnés et on a eu droit à beaucoup de révélations!

Voici 8 choses qu’on a apprises lors du Truth or Drink de William et Audrey.

1- William a déjà volé une bouteille d’alcool et a mis tout ce qu’il a dit à Audrey sur le dos de la boisson.

2- Ni Audrey, ni William ne se laisseraient une deuxième chance.

3- William est toujours en couple avec Angélie.

4- Les deux disent bien s’entendre et se voient quand même souvent.

5- William a de la misère avec Mathieu et Amanda.

Il aurait l’impression que les grands gagnants de cette saison ne s'aimeraient pas de façon égale...

6- Mathieu aurait arrêté de suivre une certaine partie des insulaires sur Instagram.

Le petit gars de Laval ne fait pas l'unanimité. Les insulaires de la deuxième saison de l’île de l’amour ne seraient pas tous en bons termes. Il y aurait même des clans qui se seraient formés! Bien évidemment, d’un côté, on a Mathieu, Jacob et Kharl avec leur blonde et Rubis; et de l'autre, on aurait le reste des insulaires.

7- William n’a aucun regret par rapport à son aventure.

Il dit en avoir appris plus sur lui... Tant mieux!

8- Audrey revoit une ancienne flamme d’il y a un an.

Il n'y a rien de sérieux mais reste qu'ils se sont revues dans les dernières semaines.

