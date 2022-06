Blizzard: Overwatch 2 remplacera le jeu original et les joueurs ne sont pas contents

Partager







À sa sortie en octobre prochain, Overwatch 2 remplacera le jeu original, confirme Blizzard.

C’est du moins le plan que la compagnie américaine a confirmé mercredi au journaliste Stephen Totilo, d’Axios.

This has largely made the rounds already, but if you missed it, Blizzard confirms that Overwatch 2 will replace Overwatch 1 in October. The older game goes offline, content unlocks transfer to 2.



Their statement to me: pic.twitter.com/ZTmIRr1G1c — Stephen Totilo (@stephentotilo) June 29, 2022

Blizzard a expliqué qu'Overwatch 2 «remplacera la version actuelle d'Overwatch» et que tout le contenu déverrouillé par le joueur sera automatiquement transféré d'un jeu à l'autre.

Cette déclaration de Blizzard est la plus claire et précise qu'on ait reçue à ce sujet. Plusieurs déclarations semblables avaient été faites à l’occasion d’un AMA (ask me anything) sur Reddit et laissaient trop de place à l’interprétation.

Le jeu gratuit Overwatch 2 remplacera donc le premier jeu, qui était payant, à sa sortie le 4 octobre prochain. Pour le moment, seuls les joueurs qui ont reçu un code d'invitation ou qui achètent le pack de l'Observatoire ont accès à la bêta du jeu.

La communauté Overwatch furieuse

Au même AMA, on a appris que le contenu des loot boxes non ouvertes serait automatiquement ajouté à l’inventaire du joueur et que toutes les pièces d’or restantes seraient également transférées.

Toutefois, la disparition prévue du jeu original ne plaît pas à tout le monde. Bien qu’Overwatch 2 n’apporte pas de grands changements dans la façon de jouer, ils sont quand même importants pour la méta du jeu.

As Overwatch 2 will be replacing OW1 completely, Blizzard will be giving a literal clown skin as thank you to those who paid for the first game LMAO pic.twitter.com/ttL4c3pDm7 — BlueDemon - 75 (@bluedemon_75) June 24, 2022

With the news that Overwatch 2 is fully replacing the original game, I'm still left wondering why the f it's called Overwatch 2. — Destin (@DestinLegarie) June 23, 2022

Overwatch 2 is replacing Overwatch 1. If Overwatch 2 is free to play, can anyone provide a technical reason this couldn’t have just been a major update to Overwatch 1? Or is this just to deprive players of their cosmetics from Overwatch 1? — Mike Futter (@Futterish) June 23, 2022

De plus, le jeu original est payant, et l'idée que l'on en ferme l'accès et que l'on déplace de force les joueurs vers le modèle gratuit suscite la controverse.

Avec toute cette grogne, on espère que Blizzard se sentira dans l’obligation de revoir ses plans à ce sujet.

