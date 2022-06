La Tournée estivale Nintendo Switch s’arrêtera à Saint-Hyacinthe et Sherbrooke

Partager







Cet été, Nintendo part en voyage à travers le Canada et s’arrêtera dans plusieurs villes, dont Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, dans le cadre de sa Tournée estivale Nintendo Switch.

À l’occasion de la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke (du 19 au 24 juillet) et de l’Expo Agricole de Saint-Hyacinthe (du 4 au 6 août), Nintendo offrira aux visiteurs et à leurs familles de venir faire une pause-jeu à leur kiosque.

Au menu: la chance de jouer aux plus récents jeux sur la console: Mario Strikers: Battle League, Nintendo Switch Sports, Kirby and the Forgotten Land, et la Passe de circuits additionnels pour le jeu Mario Kart 8 Deluxe!

Les places peuvent être limitées à certains événements, alors il faut s’assurer de s’inscrire à l’avance pour avoir sa Warp Pipe Pass en main et réserver une place pour sa famille. Les inscriptions pour chaque jour de l'événement commencent à 9h le lundi de la semaine de l'événement, et c’est gratuit. Toutefois, certains événements pourraient exiger des frais d’entrée au site.

Pour s’inscrire et avoir plus d’informations sur les dates de la Tournée estivale, c’est par ici.

