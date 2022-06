Une radio de Vancouver a joué Killing In The Name de RATM en boucle pendant 30 heures

Partager







Les employés d’une station de radio de Vancouver ont trouvé une façon originale d’exprimer leur désaccord face à des changements au sein de leur équipe.

Mardi, Sonia Sidhu et Kevin Lim, les deux animateurs de l’émission du matin de KISS-FM 104.9, ont reçu la nouvelle que leurs postes avaient été coupés et que la station changeait de direction. La station s’appelle maintenant Sonic et est une chaîne alternative.

Le lendemain des annonces, à partir de 6h du matin, la station s’est mise à jouer Killing in the Name de Rage Against the Machine, et rien d’autre.

De mercredi matin jusqu’à jeudi matin, KITNO a été jouée sur les ondes de Sonic plusieurs centaines de fois.

Des médias des quatre coins de la planète se sont emparés de la nouvelle.

Jeudi matin, autour de 9h, l’animatrice Angela Valiant a pris la parole pour expliquer que oui, c’était un «stunt», mais que c’était important de continuer à manifester contre toutes les injustices du monde. Elle a aussi ajouté que la pièce de 1991 allait jouer pour une dernière fois.

Le dernier Killing in the Name a joué, et a été suivi de No One Knows de Queens of the Stone Age.

On se croirait à CHOM.

