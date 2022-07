Déménagement : voici où jeter vos canettes, boîtes de pizza et boîtes de carton

Partager







Que ce serait un déménagement sans bières et pizzas? Voici où jeter vos canettes, boîtes de pizza et boîtes de carton pour vous assurer qu’elles sont recyclées.

La canette de bière

La canette de bière est faite d’aluminium, un matériel recyclable à l’infini.

Pour s’assurer qu’elle est recyclée, on a deux choix :

l’apporter à l’épicerie et la déposer dans la «gobeuse» pour récupérer la consigne. la jeter au bac de récupération à la maison.

Dans les deux cas, votre cannette aboutira au même endroit : chez le recycleur à Baie D’Urfé. Comme il s’agit d’un contenant à remplissage unique, l’aluminium est fondu puis recyclé. La cannette n’est pas remplie à nouveau.

Sur certaines canettes, on retrouve une étiquette ou un manchon de plastique. Celles-ci sont à éviter puisque le plastique dégage des gaz nocifs lorsque l’aluminium est fondu. Heureusement, on en voit de moins en moins.

Si l’étiquette est en papier, elle ne dégagera pas de gaz nocifs. Mais il y a lieu de se questionner :

Avons-nous besoin de cette étiquette superflue et de gaspiller du papier alors qu’il existe maintenant un procédé d’impression directement sur la canette ?

Ce procédé d’impression numérique proposé par Solucan, une entreprise de Trois-Rivières, est une technologie unique en Amérique du Nord. Comme il s’agit d’une mince couche d’encre de qualité alimentaire, c’est choix environnemental fort intéressant.

La boîte de pizza

Comme il s’agit d’un emballage de carton, elle est acceptée au bac de récupération. Il faut toutefois détacher la partie souillée et la mettre au bac de compost. Si cette option n’est pas disponible chez vous, elle devra malheureusement être jetée à la poubelle.

Assurez-vous également de bien vider la boîte avant de la mettre au bac de récupération. Pour économiser de l’espace dans votre bac, vous pouvez défaire les coins de la boîte et la mettre à plat.

La boîte de carton

Les boîtes de carton utilisées pour votre déménagement peuvent être jetées au bac de récupération. Autant que possible, retirer le ruban adhésif et les étiquettes. Assurez-vous aussi de défaire vos boîtes et de les mettre à plat.

Mais pourquoi pas passer au suivant avant de les mettre au bac? Vos boîtes pourraient faire le bonheur d’un ami, un voisin ou quelqu’un de votre quartier.

Le carton est recyclé ici, au Québec.

Il sera transformé en papier essuie-mains, boîte pour les œufs, papier cadeau, ou encore en produits d’emballage. Raison de plus pour emboîter le pas et récupérer!

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.