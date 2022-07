Le phénomène 6AM Club: pourquoi les clubs de course amicaux sont-ils aussi populaires?

Partager







De plus en plus de gens rejoignent les rangs du 6AM Club, un club de course amical et gratuit qui se réunit une fois par semaine... à 6h du matin. Au programme: une course, puis un café. Pourquoi faire ça aussi tôt? On est allé rencontrer des participants pour mieux comprendre.

• À lire aussi: Voici tout ce qu’il faut savoir sur la semaine de 4 jours

Mardi matin, 5h30. L’air est frais, le soleil se lève, il n’y a personne dans les rues de Villeray... ou presque. Une trentaine de personnes (et un chien) se dirigent vers le parc Jarry, où le rendez-vous est fixé à 5h45 pour une petite séance d’étirements.

Photo Mario Beauregard, Agence QMI

Photo Mario Beauregard, Agence QMI

Ensuite, dès 6h, c’est le départ pour une course d’environ 45 minutes, à un rythme qui varie selon la vitesse des gens qui sont là. La récompense de la fin, ce sera d’aller jaser au Café Vito, avec un cortado, un jus d’orange ou un sandwich déjeuner.

«Je me suis toujours entraîné tôt le matin: 6h, pour moi ce n’est pas nouveau», raconte William Fugère, fondateur du 6AM Club.

Photo courtoisie 6AM Club William Fugère

Pourquoi courir aussi tôt le matin?

Les clubs de course amicaux se multiplient au Québec depuis le début de la pandémie, et le 6AM Club, avec ses 15 groupes dans autant de lieux différents, est l’un de ceux qui rayonnent le plus.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il peut être surprenant d’apprendre qu’autant de personnes sont prêtes à s’entraîner aussi tôt. Pourquoi? On nous a fourni les réponses suivantes:

Ça s’accommode avec l’horaire de travail de la majorité des participants (en finissant à 7h, ils ont le temps de prendre une douche et de se rendre au bureau).

Il fait moins chaud qu’en plein jour.

C’est bon pour le moral de commencer une journée avec un exercice, de la socialisation et un café.

Ça permet d’avoir plus de temps après le bureau pour voir les enfants, faire le souper et se reposer, sans avoir à coincer son entraînement dans ces précieuses heures.

Et le groupe permet de trouver la motivation de se lever aussi tôt. «Ton alarme sonne, tu sais que ton amie va être là, t’as pas le choix!» illustre Ariane Gosselin, l’une des participantes du club.

• À lire aussi: Trois choses qui ont mené à la chute spectaculaire des cryptomonnaies

Et le café d’après-course contribue certainement à l’enthousiasme des troupes.

«On ne parle pas tant quand on court, c’est ici qu’on fait la connexion. On se félicite, on commence la journée ensemble, on apprend à se connaître», décrit Alexandrine Allard, l’une des deux ambassadrices du groupe de course dans Villeray.

Photo Mario Beauregard, Agence QMI Alexandrine Allard

Une tradition qui a aussi l’avantage de profiter aux commerçants locaux. Ça vaut tellement le coup qu’à Verdun, par exemple, le café Station W ouvre plus tôt le mardi exprès pour accueillir les coureurs!

Et les clubs qui sont les plus nombreux continuent même la course pendant l’hiver (avec, généralement, moins de coureurs).

Plusieurs des participants ont commencé la course à pied pendant la pandémie, puisque les gyms n’étaient plus accessibles. Et apparemment, ils n’ont pas arrêté!

«Ç’a vraiment grossi dans les derniers mois. D’après moi, c’est le bouche-à-oreille», estime Alexandrine.

• À lire aussi: Dropshipping: attention aux histoires de succès

Comment est né le 6AM Club

William Fugère a eu l’idée de fonder un club un matin du printemps 2021, alors qu’il courait avec une amie dans les rues de Blainville et qu’il remarquait à quel point les autres coureurs matinaux les saluaient, semblaient heureux de «connecter».

«Je suis un peu impulsif. Le soir même, j’ai dit à ma blonde: je me pars une communauté de course, ça va s’appeler le 6AM Club. J’ai pas fait une retraite stratégique pour trouver le nom de la communauté! J’ai fait un logo sur Canva et j’ai lancé ça sur internet.»

Un peu après, il se fait contacter par Victoria Routhier, une Montréalaise qui est tombée sur son contenu. Elle voulait fonder une branche de son club dans Villeray, où elle habite. «Je lui ai répondu: OK, go, on fait ça!»

Ça s’est bien passé. «Courir seule, j’aime pas ça. Être avec des gens qui ont les mêmes buts en commun, c’est tellement motivant. Certains sont intimidés au début, mais ils voient que l’ambiance est chaleureuse, et ils se sentent bien chez eux», raconte aujourd’hui Victoria.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Ariane Gosselin et Victoria Routhier, du 6AM Club à Villeray

Le concept a fait boule de neige: un peu plus d’un an plus tard, il y a maintenant 15 communautés 6AM Club. Huit sont à Montréal, six dans les banlieues avoisinantes et une à Québec.

Pourquoi ce succès constant? William Fugère l’associe à la communauté. «Les gens arrivent seuls à leur première fois, mais, au fil des échanges, ils tissent des relations. On a même eu un premier couple qui s’est formé!»

Photo courtoisie 6AM Club

• À lire aussi: Cette entreprise dévoile les salaires de ses employés et ça pourrait devenir la norme

Gérer 15 groupes, ça commence à prendre pas mal de temps. Celui qui travaille comme agent immobilier pour Engel & Völkers, en plus d’être père de deux jeunes enfants, envisage d'enregistrer le 6AM Club comme organisme à but non lucratif, histoire de pouvoir éventuellement embaucher une personne et faire davantage de partenariats.

Si ça vous inspire, vous pouvez essayer − vous n’avez rien à perdre ni besoin de vous inscrire. Et si l'âge de la majorité des participants va de la mi-vingtaine à la mi-trentaine, la mère de Victoria, qui participe au club à son rythme, lance un message: «On a besoin de plus de parents dans le groupe, joignez-vous à nous!»

Tous les détails sont sur le site web ou la page Instagram du club.

À VOIR AUSSI